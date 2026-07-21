«آحبیب»، روایت خدمات جهادگری که در لیست ترور قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر که به قلم سجاد اسماعیلی و با پژوهش محمود خاکی، میلاد قلی‌زاده و علی‌اصغر مرتضایی‌راد توسط «حسینیه هنر یزد (فرهنگسرای شهید حسن‌پور)» تهیه شده، در ۱۸۲ صفحه به بررسی مسیر پرتلاطم زندگی این جهادگر، از محرومیت‌های دوران کودکی تا خدمات ماندگارش در مناطق روستایی یزد می‌پردازد.

داستان کتاب از کودکی پرهیاهو و سخت راوی در یزد آغاز می‌شود و با فعالیت‌های انقلابی و دوران سربازی او ادامه می‌یابد. پس از پیروزی انقلاب، حبیب فلاح با ورود به پایگاه بسیج خرقانی تهران و تقابل با مجاهدین خلق، درگیر مبارزه‌ای جدی می‌شود؛ مبارزه‌ای که به قرار گرفتن نام او در لیست ترور منافقین و بازگشتش به یزد می‌انجامد.

بخش عمده کتاب به حضور او در جهاد سازندگی یزد و تلاش‌های شبانه‌روزی‌اش برای تشکیل شوراهای اسلامی روستایی اختصاص دارد؛ مسیری پرچالش که با ایستادگی در برابر خوانین بازمانده از پهلوی و رفع محرومیت‌های منطقه همراه بود. با شروع جنگ تحمیلی نیز، او علاوه بر حضور در خط مقدم، مدیریت گروه‌های مردمی و زنان محلات را برای دروی گندم و جمع‌آوری کمک برای جبهه‌ها بر عهده گرفت؛ خط خدمتی که پس از جنگ و حتی در دوران بازنشستگی او نیز قطع نشده است.

این کتاب با حمایت کنگره ملی بزرگداشت چهار هزار شهید استان یزد و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و با قیمت ۳۲۰ هزار تومان منتشر شده است.