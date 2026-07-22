فرماندار گناوه: توانمندسازی نیروی انسانی با جدیت دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر چهارشنبه در نشست با رییس و کارکنان مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بمناسبت هفته ملی مهارت افزود: این مرکز با ارائه برنامه‌های آموزشی متناسب با نیاز جامعه، گام‌ های مؤثری در رشد، تعالی و توانمندسازی افراد برداشته است.

وی با بیان اینکه مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای در مسیر آموزش‌های کاربردی و عمل‌گرا حرکت می‌کند، افزود: این مجموعه یکی از دستگاه‌های اجرایی موفق شهرستان است که عملکردی مطلوب و اثربخش در حوزه مهارت‌آموزی دارد.

فرماندار گناوه کار در این مرکز را ارزشمند توصیف کرد و اظهار داشت: فعالیت در حوزه آموزش و مهارت‌آموزی از ارزش و اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا زمینه‌ساز اشتغال، خوداتکایی و توسعه سرمایه انسانی می‌شود.

لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای

وی همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای، در زمینه ارتقای مهارت‌های شغلی کارکنان و جامعه هدف خود همکاری بیشتری داشته باشند.

وی با ابراز رضایت از عملکرد مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان تاکید کرد: نگاه ما به حوزه آموزش، نگاهی مثبت و حمایتی است و از برنامه‌ها و فعالیت‌های این مرکز در راستای ارتقای مهارت و توانمندسازی نیروی انسانی حمایت خواهیم کرد.

در این نشست ابراهیم حسینی رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان گناوه گزارش جامع و کاملی از عملکرد و خدمات دهی این مرکز ارایه کرد.