پیام‌ تسلیت فرماندهی کل سپاه در پی درگذشت مادر شهیدان مظفر

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی کل سپاه پاسداران در پیام‌های تسلیت جداگانه‌ای، درگذشت مادر همسر شهید سپهبد حسین سلامی و مادر شهیدان مظفر را تسلیت گفت.

پیام تسلیت فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی درگذشت مادر حسین مظفر به این شرح است:



«برادر ارجمند جناب آقای دکتر حسین مظفر؛



خبر درگذشت والده مکرمه و مادر فداکار و پرهیز کار شهیدان والامقام حسن، علی و رضا مظفر (رضوان‌الله‌تعالی‌علیهم)، موجب تأثر و تألم عمیق گردید.



این بانوی شریفه و فاضله، با پرورش فرزندانی مؤمن، انقلابی و مجاهد در سنگرهای دفاع از حریم قرآن و عترت و حرم جمهوری اسلامی ایران به مانند جناب عالی و اخوان شهید، از افتخارات میهن و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران ایران عزیز به شمار می‌رود.



اینجانب فقدان آن مادر صبور و با تقوا را به جنابعالی، سایر بازماندگان معزز و پرچمداران مقاومت و ایستادگی تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.



از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی مؤمنه، علو درجات، رضوان و رحمت واسعه الهی و همنشینی با بی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزندان شهیدش و برای جنابعالی و عموم بازماندگان، شکیبایی، پاداش صابران و توفیق روزافزون در خیمه ولایت و خدمت به انقلاب اسلامی و ایران عزیز مسئلت دارم.»

همچنین پیام تسلیت فرماندهی کل سپاه در پی درگذشت والده همسر سپهبد شهید سلامی به شرح زیر است:



«همسر گرانقدر سپهبد شهید سرافراز، حاج حسین سلامی (رضوان الله تعالی علیه)



خبر درگذشت والده مکرمه، بانوی مومنه و پرهیزگار، حاجیه خانم صدیقه باطنی واصل و موجب تألم گردید.



بی‌گمان، آن بانوی فداکار و صبور، خود الگویی بسزا از ایمان، استقامت و مجاهدت خاموش بود. او با صبر و بردباری خویش، مشعل فروزان عشق به اهل بیت (علیهم السلام) را در خانواده افروخت و ثمرهٔ آن، تربیت و همراهی با مردی شد که عمری در راه انقلاب، اسلام و حفظ کیان ایران اسلامی، با دشمنان تا پای جان ایستاد و در نهایت، جام گوارای شهادت را نوشید. بی‌تردید، رحمت و مغفرت الهی، همنشینی با حضرت صدیقهٔ طاهره، فاطمهٔ زهرا (سلام الله علیها) و همجواری با داماد برومندش، شهید سلامی عزیز، از الطاف کریمانهٔ پروردگار برای این بانوی سعیده خواهد بود.



اینجانب این ضایعهٔ اندوهبار را به آن بانوی گرانقدر، بیت معزز و فرزندان دلبند آن سردار شهید، و نیز به تمامی بستگان و ارادتمندان به این خاندان پاک و انقلابی، صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.



از درگاه خداوند متعال، برای آن بانوی شریفه، رحمت و غفران واسعه، و برای بازماندگان ارجمند، صبری جمیل و اجر جزیل و ثبات قدم در خیمه ولایت مسألت را دارم.»

