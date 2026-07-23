برگزاری دوره مربیگری درجه D فوتبال در شاهرود با حضور ۱۹ مربی

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاحیه دوره مربیگری درجه D فوتبال با حضور جمعی از مسئولان ورزشی، پیشکسوتان و مربیان جوان در شهرستان شاهرود برگزار شد. این دوره که به مدت هفت روز برنامه‌ریزی شده، با استقبال چشمگیر علاقه‌مندان به حوزه آموزش و توسعه فوتبال پایه همراه بوده است.

رئیس هیئت فوتبال شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت آموزش در ساختار فوتبال، اظهار داشت: برگزاری دوره‌های تخصصی مربیگری، محور اصلی برنامه‌های راهبردی هیئت فوتبال شاهرود محسوب می‌شود و هدف غایی ما، ارتقاء سطح دانش فنی مربیان و تحکیم بنیان‌های فوتبال در سطح شهرستان است.

رضا علیمحمدی با قدردانی از حمایت‌های اداره ورزش و جوانان و همکاری دانشگاه علوم پزشکی، خاطرنشان کرد: خرسندیم که این دوره آموزشی با حضور ۱۹ شرکت‌کننده از شهرهای مختلف کشور برگزار می‌شود که نشان‌دهنده ظرفیت بالای منطقه در میزبانی از رویدادهای آموزشی است.

وی افزود: این دوره مربیگری به مدت یک هفته و در دو بخش نظری و عملی، در سالن جلسات اداره ورزش و جوانان و زمین چمن دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در حال برگزاری است و شرکت‌کنندگانی از شهرهای دامغان، گرمسار، تهران، مشهد و شاهرود در آن حضور دارند.

علیمحمدی در ادامه با اشاره به استقبال مربیان جوان از این دوره، تصریح کرد: تعامل بین‌شهری و حضور مربیان از استان‌های مختلف، بستر مناسبی برای تبادل تجربیات و هم‌افزایی علمی فراهم آورده که خود گامی مؤثر در جهت توسعه کیفی فوتبال مناطق مختلف کشور محسوب می‌شود.