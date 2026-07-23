به گزارش خبرگزاری مهر، شهناز ولی پور گفت: با استقبال گسترده دانشجو معلمان از فراخوان اعزام، فرآیند ثبتنام کاروان اربعین بسیج دانشجویی این دانشگاه به پایان رسید و در مجموع ۱۰۰دانشجومعلم شامل ۶۰برادر و ۴۰ خواهر برای حضور در این سفر معنوی نامنویسی کردند.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، کاروان روز شنبه سوم مردادماه از مرکز استان چهارمحال و بختیاری به مقصد مرز مهران اعزام خواهد شد. زائران پس از ورود به کشور عراق، ابتدا به زیارت حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین علی (علیهالسلام) در نجف اشرف مشرف میشوند و پس از یک روز اقامت، مسیر پیادهروی اربعین حسینی را به سوی کربلای معلی آغاز خواهند کرد.
ولی پور ادامه داد: پیادهروی این کاروان به مدت چهار شب ادامه خواهد داشت و در طول مسیر، برنامههای فرهنگی، معرفتی، آموزشی و تبیینی متعددی برای دانشجو معلمان پیشبینی شده است. این برنامهها با هدف بهرهگیری هرچه بیشتر از ظرفیت عظیم اربعین در عرصه خودسازی، معرفتافزایی، تقویت روحیه جهادی و تبیین ابعاد تمدنی این حرکت جهانی طراحی شده است و زائران پس از حضور در اجتماع عظیم اربعین، به زیارت بارگاه نورانی حضرت اباعبدالله الحسین (علیهالسلام) و حضرت ابوالفضل العباس (علیهالسلام) در کربلای معلی مشرف خواهند شد و سپس، بر اساس برنامه زمانبندی، یازدهم مردادماه به استان چهارمحال و بختیاری بازخواهند گشت.
سرپرست دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری افزود: کاروان اربعین بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری در سال جاری با عنوان «إلی الأقصیٰ» نامگذاری شده است؛ عنوانی که با الهام از آرمان آزادی قدس شریف، افق تمدنی نهضت عاشورا و گفتمان مقاومت، بر پیوند میان فرهنگ اربعین، جهاد تبیین و مسئولیت تاریخی نسل جوان مؤمن و انقلابی تأکید دارد.
وی با اشاره به رسالت ویژه دانشجومعلمان به عنوان معلمان آینده کشور، اعلام کرد: برنامههای این سفر صرفاً به زیارت محدود نبوده و مجموعهای از نشستهای معرفتی، حلقههای تبیینی، روایتگری، برنامههای فرهنگی و تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی در طول مسیر برگزار خواهد شد تا دانشجومعلمان، ضمن بهرهمندی از فیوضات معنوی این سفر، با درکی عمیقتر از ابعاد تمدنی اربعین و مسئولیتهای فرهنگی و اجتماعی خود، به کشور بازگردند.
شهناز ولی پور در پایان اشاره کرد: کاروان «إلی الأقصیٰ» با تکیه بر تجربه موفق سالهای گذشته و بهرهگیری از برنامهریزی منسجم اجرایی و فرهنگی، امسال نیز در تلاش است تا زمینه حضوری باشکوه، ایمن و پربار را برای دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری در بزرگ ترین اجتماع معنوی جهان فراهم آورد.
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