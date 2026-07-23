بیژن مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بازدید میدانی استاندار کرمانشاه از روند اجرای عملیات آسفالت کمربندی شهر، اظهار کرد: امشب استاندار کرمانشاه با حضور میدانی در محل اجرای پروژه، از نزدیک روند عملیات آسفالت این محور را مورد بررسی قرار داد.

وی افزود: چندین شب است که همکاران ما به صورت مستمر در این محور مشغول فعالیت هستند و عملیات روکش آسفالت با تمام توان در حال اجرا است تا مشکلات ناشی از خرابی‌های موجود در این مسیر هرچه سریع‌تر برطرف شود.

شهردار کرمانشاه با بیان اینکه طول محور نیازمند روکش آسفالت حدود ۶ کیلومتر است، تصریح کرد: تاکنون حدود ۲.۵ کیلومتر از این مسیر روکش شده و عملیات اجرایی در سایر بخش‌های محور نیز با سرعت مناسب ادامه دارد.

مرادی ادامه داد: برای تسریع در اجرای پروژه، چهار اکیپ آسفالتی در محل مستقر شده‌اند که شامل دو اکیپ آسفالت‌ریزی مجهز به دو دستگاه فینیشر در هر اکیپ هستند و به صورت همزمان عملیات اجرایی را پیش می‌برند.

وی ابراز امیدواری کرد با ادامه این روند، عملیات روکش آسفالت کل محور ظرف ۱۰ روز آینده به پایان برسد و پس از اتمام آسفالت، همکاران واحد ترافیک شهرداری بلافاصله عملیات خط‌کشی، نصب علائم و اقدامات ایمن‌سازی مسیر را آغاز کنند تا شرایط تردد ایمن و مطلوب برای شهروندان فراهم شود.

شهردار کرمانشاه با اشاره به عملکرد شهرداری در حوزه نهضت آسفالت شهر گفت: تاکنون حدود ۶۸ هزار تن آسفالت در سطح شهر کرمانشاه اجرا شده که این میزان، رکورد قابل توجهی در اجرای عملیات آسفالت محسوب می‌شود.

مرادی با تأکید بر تداوم فعالیت‌های عمرانی شهرداری خاطرنشان کرد: حدود چهار ماه دیگر فرصت مناسب برای اجرای آسفالت در اختیار داریم و تلاش خواهیم کرد با همین سرعت و توان، عملیات آسفالت‌ریزی در سطح شهر ادامه یابد.

وی تصریح کرد: هدف‌گذاری شهرداری کرمانشاه اجرای ۲۵۰ هزار تن آسفالت است و امیدواریم با حمایت‌های استاندار کرمانشاه، تلاش مجموعه مدیریت شهری و همراهی مردم، بتوانیم به این وعده و هدف تعیین‌شده دست پیدا کنیم.

مرادی در پایان تأکید کرد: مدیریت شهری با تمام ظرفیت در تلاش است تا ضمن بهبود کیفیت معابر، رضایت شهروندان را جلب کرده و زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری را ارتقا دهد.