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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۲

بررسی موانع پیش روی شبکه آب و فاضلاب بندرانزلی با حضور مسئولان

بررسی موانع پیش روی شبکه آب و فاضلاب بندرانزلی با حضور مسئولان

انزلی- مهم‌ترین چالش‌های حوزه آب و فاضلاب بندرانزلی از جمله هدررفت آب و کندی پیشرفت برخی طرح‌ها، در جلسه‌ای با حضور سرپرست فرمانداری و مدیران مربوطه واکاوی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی مسائل و پروژه های حوزه آب و فاضلاب شهرستان بندرانزلی به ریاست عصمت محمددوست، سرپرست فرمانداری بندرانزلی و با حضور مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط صبح پنجشنبه برگزار شد.

در این نشست، محمددوست با اشاره به اولویت بودن تأمین آب شرب پایدار و ارتقای خدماترسانی به شهروندان، اظهار کرد: تمامی دستگاه های اجرایی موظفند با هماهنگی و همافزایی، نسبت به رفع موانع موجود و شتاب بخشی به اجرای پروژه های این حوزه اقدام کنند.

سرپرست فرمانداری بندرانزلی تکمیل طرح های نیمه تمام را گامی مؤثر در افزایش رضایتمندی عمومی، بهبود شاخص های بهداشتی و توسعه شهری دانست و بر شناسایی دقیق نقاط ضعف شبکه، کاهش هدررفت آب و برنامه ریزی مبتنی بر نیازهای زیرساختی شهرستان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه فرمانداری از تمام ظرفیت خود برای حمایت از طرح های توسعهای آب و فاضلاب استفاده خواهد کرد، افزود: انتظار می رود شرکت آب و فاضلاب و سایر نهادهای اجرایی با جدیت بیشتری روند اجرایی پروژه ها را پیگیری کنند.

در پایان این جلسه، آخرین وضعیت طرح های در دست اجرا، چالش های موجود و راهکارهای رفع موانع عملیاتی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای تسریع در روند کار اتخاذ شد.

کد مطلب 6896645

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