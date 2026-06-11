محمددوست: سرمایه انسانی تعیین‌ کننده در تحقق برنامه‌ های توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر، عصمت محمددوست صبح پنجشنبه در نخستین جلسه کاری خود با کارشناسان و کارکنان فرمانداری با تأکید بر اینکه سرمایه انسانی مهم‌ترین پشتوانه نظام اداری است، اظهار کرد: کارشناسان و کارکنان فرمانداری به واسطه تجربه، تخصص و شناخت دقیق از مسائل اجرایی، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد امور و تحقق برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان دارند و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری و تخصصی آنان می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های مؤثر و کارآمد باشد.

وی با اشاره به اینکه مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی فرصتی برای خدمت صادقانه به مردم است، افزود: آنچه باید همواره مورد توجه قرار گیرد، تکریم مردم، پاسخگویی مناسب، رعایت حقوق شهروندی و تلاش برای رفع مشکلات مراجعان است. مردم شایسته دریافت خدمات مطلوب، سریع و همراه با احترام هستند و همه ما وظیفه داریم در مسیر جلب رضایت آنان از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.

تأکید بر همدلی و برنامه‌محوری

سرپرست فرمانداری بندرانزلی با بیان اینکه موفقیت در انجام مأموریت‌های سازمانی نیازمند همدلی و انسجام درون‌سازمانی است، تصریح کرد: همه بخش‌های فرمانداری باید با تعامل سازنده، همکاری متقابل و احساس مسئولیت مشترک در جهت تحقق اهداف تعیین‌شده گام بردارند. بدون کار تیمی و استفاده از خرد جمعی، دستیابی به نتایج مطلوب دشوار خواهد بود.

محمددوست همچنین بر ضرورت برنامه‌محوری و توجه به اولویت‌های شهرستان تأکید کرد و گفت: شناسایی دقیق مسائل و نیازهای شهرستان، تدوین راهکارهای عملیاتی و پیگیری مستمر موضوعات تا حصول نتیجه، از جمله مواردی است که باید در دستور کار قرار گیرد. لازم است از تمامی ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برای تسریع در روند توسعه و رفع مشکلات مردم استفاده شود.

وی ادامه داد: بدنه کارشناسی فرمانداری از ظرفیت ارزشمندی برخوردار است و انتظار می‌رود با ارائه پیشنهادهای کارشناسی، ایده‌های نو و راهکارهای خلاقانه، مدیریت شهرستان را در اتخاذ تصمیم‌های مناسب یاری کنند. فضایی مبتنی بر گفت‌وگو، همفکری و انتقال تجربیات می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای سطح عملکرد مجموعه باشد.

قدردانی از تلاش کارکنان و تأکید بر تداوم نشست‌های تخصصی

سرپرست فرمانداری بندرانزلی با قدردانی از تلاش‌ها و زحمات کارکنان در انجام وظایف محوله، اظهار امیدواری کرد که با بهره‌گیری از روحیه همدلی، تعهد سازمانی و اهتمام جدی نسبت به انجام مسئولیت‌ها، شاهد افزایش کارآمدی، بهبود فرآیندهای اداری و ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده به شهروندان باشیم.

وی بر تداوم برگزاری نشست‌های تخصصی و هم‌اندیشی با کارشناسان تأکید کرد و افزود: برگزاری مستمر این جلسات علاوه بر تقویت ارتباط میان مدیران و کارکنان، فرصت مناسبی برای شناسایی مشکلات، بررسی راهکارها و استفاده از نظرات کارشناسی در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری فراهم می‌کند.

در پایان این نشست که به عنوان نخستین جلسه سرپرست فرمانداری بندرانزلی پس از آغاز مسئولیت وی برگزار شد، کارشناسان فرمانداری نیز ضمن اعلام آمادگی برای همکاری همه‌جانبه، بر ضرورت تداوم تعاملات سازنده و تلاش جمعی در مسیر خدمت‌رسانی هرچه بهتر به مردم و تحقق اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان تأکید کردند.