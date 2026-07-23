به گزارش خبرنگار مهر، در متن پیام تسلیت بهرام سرمست آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت هنرمند فرهیخته و پیشکسوت عرصه تئاتر، زنده ‌یاد امیر حجازی، موجب تأثر فراوان شد.

آن مرحوم با سال‌ ها تلاش صادقانه در قامت بازیگر و کارگردان، سهمی ارزشمند در اعتلا و بالندگی هنرهای نمایشی آذربایجان شرقی و معرفی ظرفیت‌ های فرهنگی این دیار ایفا کرد و آثار ماندگاری را در حافظه هنری استان به یادگار گذاشت.

بی‌ تردید، خدمات فرهنگی و هنری این هنرمند فقید، به‌ ویژه در تربیت و همراهی نسل‌ های جوان تئاتر و خلق آثاری فاخر، همواره در یاد و خاطره جامعه هنری استان باقی خواهد ماند.

زنده‌ یاد امیر حجازی با روایت بخش‌ هایی از تاریخ، هویت و فرهنگ این سرزمین بر صحنه تئاتر، نقش مؤثری در غنای هنر نمایش آذربایجان ایفا کرد. تعهد حرفه‌ ای، نگاه خلاقانه و دغدغه‌ مندی او نسبت به فرهنگ و هنر بومی، نام و یادش را در حافظه هنری استان ماندگار خواهد ساخت و فقدانش، ضایعه‌ ای برای جامعه فرهنگی و هنری آذربایجان شرقی است.

اینجانب، ضایعه درگذشت زنده‌ یاد امیر حجازی را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری، اهالی تئاتر و دوستداران فرهنگ و هنر آذربایجان شرقی تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، برای آن مرحوم رحمت واسعه و غفران الهی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.