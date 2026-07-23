  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۹

سه پایگاه آمریکا در کویت هدف مجدد حملات پهپادی ارتش قرار گرفت

سه پایگاه آمریکا در کویت هدف مجدد حملات پهپادی ارتش قرار گرفت

ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرحله بیست و سوم عملیات صاعقه، مراکز و یگانهای ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه‍های الدوحه، علی السالم و عریفجان کویت را هدف حملات پر حجم پهپادی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پاسخ به ادامه گستاخی‌ها و تجاوزات دشمن خبیث به کشورمان، ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرحله بیست و سوم عملیات صاعقه، ساعاتی قبل، محل استقرار انبارهای مهمات و اقلام لجستیکی ارتش کودک کش آمریکا در پایگاه الدوحه، مخازن سوخت در پایگاه علی السالم و انبار مهمات در اردوگاه عریفجان کویت را هدف حملات پر حجم پهپادهای انهدامی خود قرار داد.

ارتش جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر عظمت و استواری ایران در مصاف با شقی‍ترین دشمن بشریت، تاکید کرد : لازمه حفظ این اقتدار، تقویت اتحاد و هم افزایی و پایبندی به شعار همه ایران برای ایران است.

کد مطلب 6896648
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • NP IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
      1 0
      پاسخ
      احتمال ایجاد فشار ژئوپلیتیکی روی کریدورهای ایران وجود دارد؛ اما بهتر است آن را به‌صورت )تلاش برای تغییر مسیرهای ترانزیتی) بگوییم، نه اینکه با قطعیت بگوییم یک نقشه واحد و رسمی برای ضربه‌زدن به ایران وجود دارد
    • NP IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
      2 0
      پاسخ
      این همان چیزی است که در ادبیات ژئوپلیتیک به آن (بازآرایی کریدورها)می‌گویند، نه لزوما اقدام علنی علیه ایران
    • NP IR ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
      2 0
      پاسخ
      برای ایران چه خطرهایی دارد اگر مسیرهای جایگزین از ارمنستان و آذربایجان تقویت شوند، ایران ممکن است در دو سطح فشار ببیند: در شمال، از نظر دسترسی زمینی به قفقاز و روسیه. در جنوب‌شرق و غرب، از نظر کاهش وزن ترانزیتی ایران در اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب. به‌ویژه وقتی بحران‌های امنیتی و تنش‌های منطقه‌ای هم‌زمان باشند، طرف‌ها معمولاً به سمت مسیرهایی می‌روند که کنترل بیشتری روی آنها دارند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها