سه پایگاه آمریکا در کویت هدف مجدد حملات پهپادی ارتش قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پاسخ به ادامه گستاخی‌ها و تجاوزات دشمن خبیث به کشورمان، ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرحله بیست و سوم عملیات صاعقه، ساعاتی قبل، محل استقرار انبارهای مهمات و اقلام لجستیکی ارتش کودک کش آمریکا در پایگاه الدوحه، مخازن سوخت در پایگاه علی السالم و انبار مهمات در اردوگاه عریفجان کویت را هدف حملات پر حجم پهپادهای انهدامی خود قرار داد.

ارتش جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر عظمت و استواری ایران در مصاف با شقی‍ترین دشمن بشریت، تاکید کرد : لازمه حفظ این اقتدار، تقویت اتحاد و هم افزایی و پایبندی به شعار همه ایران برای ایران است.