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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

نوروزپور: روایتگران باید از خط رهبری جلوتر یا عقب‌تر حرکت نکنند

نوروزپور: روایتگران باید از خط رهبری جلوتر یا عقب‌تر حرکت نکنند

ورامین- معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تشریح الزامات روایتگری در جنگ شناختی، گفت: روایتگران باید در چارچوب رهنمودهای رهبری حرکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نوروزپور، پیش از ظهر پنجشنبه، در مراسم گرامیداشت شهدای رسانه استان تهران که در سالن اجتماعات شهرداری ورامین برگزار شد، به تبیین اصول و وظایف روایتگران در عرصه جنگ شناختی پرداخت.

وی با استناد به روایات دینی، اظهار کرد: روایتگران باید در مسیر رهنمودهای امام و رهبری حرکت کنند و نه از این مسیر جلوتر باشند و نه عقب‌تر؛ زیرا این اصل، یکی از مهم‌ترین مبانی روایتگری صحیح به شمار می‌رود.

نوروزپور با تأکید بر ضرورت رعایت امنیت عملیاتی در فعالیت‌های رسانه‌ای، افزود: دشمن از اطلاعات پراکنده و جزئی برای تکمیل تصویر اطلاعاتی خود استفاده می‌کند، از این رو رسانه‌ها باید دستورالعمل‌های مرتبط با انتشار و بازنشر اخبار را با دقت رعایت کنند.

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، افزایش تاب‌آوری جامعه را از دیگر وظایف روایتگران دانست و تصریح کرد: رسانه‌ها باید در کنار بیان واقعیت‌ها و مشکلات، مؤلفه‌های قدرت، مقاومت و ظرفیت‌های کشور را نیز منعکس کنند تا از ایجاد یأس و نگرانی در جامعه جلوگیری شود.

وی همچنین نسبت به «خطای محاسباتی در روایت» هشدار داد و خاطرنشان کرد: روایت دستاوردهای کشور باید دقیق، واقع‌بینانه و به دور از اغراق یا کم‌نمایی باشد تا افکار عمومی تصویری صحیح از واقعیت‌های میدان دریافت کند.

کد مطلب 6896677

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