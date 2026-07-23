به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نوروزپور، پیش از ظهر پنجشنبه، در مراسم گرامیداشت شهدای رسانه استان تهران که در سالن اجتماعات شهرداری ورامین برگزار شد، به تبیین اصول و وظایف روایتگران در عرصه جنگ شناختی پرداخت.
وی با استناد به روایات دینی، اظهار کرد: روایتگران باید در مسیر رهنمودهای امام و رهبری حرکت کنند و نه از این مسیر جلوتر باشند و نه عقبتر؛ زیرا این اصل، یکی از مهمترین مبانی روایتگری صحیح به شمار میرود.
نوروزپور با تأکید بر ضرورت رعایت امنیت عملیاتی در فعالیتهای رسانهای، افزود: دشمن از اطلاعات پراکنده و جزئی برای تکمیل تصویر اطلاعاتی خود استفاده میکند، از این رو رسانهها باید دستورالعملهای مرتبط با انتشار و بازنشر اخبار را با دقت رعایت کنند.
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، افزایش تابآوری جامعه را از دیگر وظایف روایتگران دانست و تصریح کرد: رسانهها باید در کنار بیان واقعیتها و مشکلات، مؤلفههای قدرت، مقاومت و ظرفیتهای کشور را نیز منعکس کنند تا از ایجاد یأس و نگرانی در جامعه جلوگیری شود.
وی همچنین نسبت به «خطای محاسباتی در روایت» هشدار داد و خاطرنشان کرد: روایت دستاوردهای کشور باید دقیق، واقعبینانه و به دور از اغراق یا کمنمایی باشد تا افکار عمومی تصویری صحیح از واقعیتهای میدان دریافت کند.
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