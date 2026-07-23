به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عملیات تسطیح و آمادهسازی زمین پیشبینیشده برای پارکینگ جمعهبازار توسط سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بوشهر به پایان رسیده و این مجموعه برای ورود به مرحله اجرایی آماده است.
وی افزود: با توجه به انتخاب پیمانکار، عملیات دیوارکشی، ساماندهی محوطه و اجرای زیرساختهای مورد نیاز پارکینگ بهزودی آغاز خواهد شد تا این فضای ۶ هکتاری در کوتاهترین زمان ممکن در خدمت شهروندان و فعالان جمعهبازار قرار گیرد.
شهردار بوشهر با تأکید بر اینکه ساماندهی جمعهبازار یکی از مطالبات مهم شهروندان است، تصریح کرد: ایجاد پارکینگ مناسب، کاهش مشکلات ترافیکی، افزایش ایمنی و فراهم کردن شرایط بهتر برای فعالیت فروشندگان، از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.
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