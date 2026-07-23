افتتاح مراکز درمانی البرز با حضور معاون رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنج شنبه همزمان با سفر محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری به استان البرز، دو پروژه مهم درمانی و سلامت‌محور با حضور وی و مجتبی عبداللهی استاندار البرز به بهره‌برداری رسید.

مرکز رادیوتراپی و انکولوژی امام علی (ع) یکی از پروژه‌های افتتاح‌شده در این سفر بود که با زیربنای ۵۰۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۲.۳ همت راه‌اندازی شده است. این مرکز با هدف توسعه خدمات تخصصی درمان سرطان، ارتقای کیفیت درمان بیماران و کاهش نیاز مراجعه شهروندان به سایر استان‌ها فعالیت خود را آغاز کرد.

در ادامه این آیین، درمانگاه تخصصی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) نیز با زیربنای ۱۳ هزار و ۴۰۰ مترمربع، ظرفیت ۱۳۵ تخت و سرمایه‌گذاری ۶۹۰ میلیارد تومانی افتتاح شد.

این مجموعه درمانی با افزایش ظرفیت ارائه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی، زمینه ارتقای شاخص‌های سلامت و بهبود دسترسی مردم استان البرز به خدمات درمانی را فراهم می‌کند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در مراسم افتتاح این دو پروژه، توسعه زیرساخت‌های درمانی را از اولویت‌های دولت در راستای تحقق عدالت در سلامت دانست و بر تداوم حمایت از تکمیل، تجهیز و توسعه مراکز درمانی کشور تأکید کرد.

استاندار البرز نیز با اشاره به رشد جمعیت استان، توسعه متوازن زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی را ضروری دانست و گفت: بهره‌برداری از این دو پروژه گامی مؤثر در افزایش سرانه درمانی، ارتقای کیفیت خدمات سلامت و پاسخگویی به نیازهای درمانی شهروندان البرزی است.