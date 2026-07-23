به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در دیدار با امام‌جمعه، فرماندار و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رومشکان، با اشاره به همراهی مردم و تلاش مجموعه جهاد کشاورزی در شرایط موجود، اظهار داشت: مؤلفه‌هایی که می‌تواند ما را در کنار یکدیگر قرار دهد و کار مردم را به‌خوبی پیش ببرد، وحدت و همدلی است و مردم نیز در مسیر حمایت از نظام، انقلاب و آینده فرزندان خود، همراهی مطلوبی داشته‌اند؛ بنابراین وظیفه ماست که در خدمت‌رسانی کوتاهی نکنیم.

مبارزه با سن گندم از ۲۳۰ هزار هکتار از اراضی لرستان

وی با بیان این‌که کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان علی‌رغم محدودیت‌ها و کمبودها، باانگیزه و تلاش مضاعف در حال انجام‌وظیفه هستند، افزود: در حوزه حفظ نباتات و مدیریت تولیدات گیاهی، اقدامات مؤثری برای مقابله با سن گندم در سطح ۲۳۰ هزار هکتار از اراضی استان انجام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: باتوجه‌به مبارزه صورت‌گرفته با سن مادر و پوره سن، انتظار می‌رود لرستان امسال در تحویل گندم باکیفیت جایگاه مطلوبی در کشور داشته باشد.

صیادی در ادامه، مهم‌ترین چالش موجود در بخش گندم را مطالبات گندم‌کاران عنوان کرد و گفت: باوجود پیگیری‌های انجام‌شده از سوی دستگاه‌های نظارتی، استانداری، دفتر وزیر و وزارت جهاد کشاورزی، تأخیر در پرداخت مطالبات موجب شده بخشی از گندم تولیدی به‌جای تحویل به مراکز خرید، در انبارهای غیراستاندارد نگهداری یا به سمت مصرف خوراک دام هدایت شود.

وی ادامه داد: به مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها ابلاغ شده است که با کشاورزان باقیمانده در مرحله برداشت گفت‌وگو کنند، تحویل گندم به سیلوها را پیگیری و در صورت نگهداری محصول در انبار، مستندسازی لازم را انجام دهند.

تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران لرستانی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به وضعیت خرید گندم در کشور تصریح کرد: پیش‌بینی‌ها بر خرید ۱۰ میلیون تن گندم در سطح ملی و ۴۵۰ هزار تن در استان لرستان بود، اما تأخیر در پرداخت‌ها می‌تواند تحقق این اهداف را با مشکل مواجه کند. بااین‌حال، امیدواریم که در ماه‌های مرداد و شهریور، بخشی از مطالبات گندم‌کاران پرداخت شود تا کشاورزان برای سال زراعی جدید با مشکل مواجه نشوند.

صیادی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت جوجه‌ریزی و تولید مرغ گرم اشاره کرد و افزود: در بازه زمانی ۲۶ اردیبهشت‌ماه تا ۷ خردادماه، در تأمین مرغ گرم با نوسان‌هایی مواجه بودیم، اما در تیرماه بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در سطح استان انجام شد که فراتر از تعهد تعیین‌شده بوده است.

وی بیان کرد: به دنبال افزایش عرضه، خرید حمایتی مرغ از سوی دولت انجام شده و هم‌اکنون سردخانه‌های استان از مرغ منجمد تکمیل است. همچنین برای تداوم این روند، رایزنی‌هایی با استان‌های دیگر در حال انجام است تا در صورت وجود ظرفیت خالی، خرید حمایتی ادامه یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر سه مأموریت اصلی جهاد کشاورزی، عنوان کرد: مأموریت‌های ما شامل تأمین نهاده‌ها، آموزش کشاورزان و توسعه زیرساخت‌ها از قبیل جاده‌های بین مزارع، ایستگاه‌های پمپاژ و خطوط انتقال آب می‌شود.

صیادی با اشاره به محصولات راهبردی استان، تأکید کرد: گندم، کلزا، چغندرقند و سیب‌زمینی از محصولات راهبردی استان هستند که ضروری است مسئولان شهرستان‌ها با همراهی بیشتر، زمینه تحویل گندم به سیلوها و تأمین آرامش خاطر کشاورزان را فراهم کنند.