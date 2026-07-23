به گزارش خبرنگار مهر، حبیب عفری پیش از ظهر امروز پنجشنبه در بازدید از محل احداث مدارس این شهرستان در جریان آخرین وضعیت این پروژه های آموزشی قرار گرفت و بر لزوم تأمین فضای مناسب برای دانش‌آموزان تأکید کرد.

وی افزود: فراهم‌سازی فضاهای آموزشی استاندارد، نقش مهمی در ارتقای کیفیت تحصیل دانش‌آموزان و کاهش محرومیت آموزشی در شهر و روستاها دارد.

سرپرست فرمانداری شادگان همچنین هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط را ضروری دانست و تصریح کرد: اجرای سریع‌تر این پروژه‌ها می‌تواند زمینه بهره‌برداری به‌موقع از این مدارس را فراهم کند و شرایط مناسبی برای تحصیل دانش‌آموزان منطقه به‌وجود آورد.

عفری در پایان با تأکید بر ضرورت ارتقای زیرساخت‌های آموزشی گفت: توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی نیازمند مساعدت و مشارکت جدی خیران است و نقش آنان در بهبود سرانه‌های آموزشی شهرستان شادگان تعیین‌کننده خواهد بود.