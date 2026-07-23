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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴

زیرساخت‌های آموزشی شهرستان شادگان توسعه یابد

زیرساخت‌های آموزشی شهرستان شادگان توسعه یابد

شادگان - سرپرست فرمانداری شادگان بر اجرای هدفمند پروژه مهر و توسعه زیرساخت‌های آموزشی این شهرستان با استفاده از همه ظرفیت ها تاکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب عفری پیش از ظهر امروز پنجشنبه در بازدید از محل احداث مدارس این شهرستان در جریان آخرین وضعیت این پروژه های آموزشی قرار گرفت و بر لزوم تأمین فضای مناسب برای دانش‌آموزان تأکید کرد.

وی افزود: فراهم‌سازی فضاهای آموزشی استاندارد، نقش مهمی در ارتقای کیفیت تحصیل دانش‌آموزان و کاهش محرومیت آموزشی در شهر و روستاها دارد.

سرپرست فرمانداری شادگان همچنین هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط را ضروری دانست و تصریح کرد: اجرای سریع‌تر این پروژه‌ها می‌تواند زمینه بهره‌برداری به‌موقع از این مدارس را فراهم کند و شرایط مناسبی برای تحصیل دانش‌آموزان منطقه به‌وجود آورد.

عفری در پایان با تأکید بر ضرورت ارتقای زیرساخت‌های آموزشی گفت: توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی نیازمند مساعدت و مشارکت جدی خیران است و نقش آنان در بهبود سرانه‌های آموزشی شهرستان شادگان تعیین‌کننده خواهد بود.

کد مطلب 6896802

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