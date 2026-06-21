به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب عفری عصر یکشنبه در جلسه شورای پروژه مهر شهرستان شادگان اظهار کرد: بهرهمندی از ظرفیتهای شادگان، زمینهساز آغاز مطلوب سال تحصیلی جدید است.
وی با بیان اینکه هیچ پروژه آموزشی نباید با آغاز سال تحصیلی جدید نیمه تمام بماند افزود: همه دستگاههای مسئول باید با هماهنگی، برنامهریزی و تلاش مضاعف زمینه تکمیل و بهره برداری از این پروژهها را پیش از آغاز سال تحصیلی جدید فراهم کنند.
سرپرست فرمانداری شادگان در ادامه با تشریح برنامههای پروژه مهر بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و تربیتی و آمادگی کامل واحدهای آموزشی این شهرستان برای آغاز سال تحصیلی جدید تأکید کرد.
وی بر اهمیت توسعه زیرساختهای آموزشی و تربیتی افزود: با استفاده از ظرفیت های موجود در استان و شهرستان لازم است مصوبات جلسات شورای آموزش و پرورش در راستای پروژه مهر سال تحصیلی جدید بصورت فوری پیگیری ، تحق یابند و هیچ پروژه آموزشی نباید با آغاز سال تحصیلی جدید نیمه تمام بماند و موانع اجرایی پروژه های آموزشی با جدیت پیگیری می شود.
عفری در پایان تاکید کرد: از تمامی ظرفیت های موجود در شهرستان شادگان و استان خوزستان به ویژه بخش مسئولیتهای اجتماعی صنایع با اولویت حمایت از بخش آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.
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