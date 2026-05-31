آزادی گروگان در عملیات ضربتی پلیس رودبار جنوب؛ متهمان تحت تعقیب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا نجارزاده بعد از ظهر یکشنبه به خبرنگاران گفت: در پی وقوع یک فقره آدمربایی در شهرستان رودبار جنوب، اقدامات تخصصی، اطلاعاتی و عملیاتی ویژه برای شناسایی محل نگهداری گروگان و رهایی وی بهصورت شبانهروزی در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
عقبنشینی گروگانگیران در پی فشارهای عملیاتی
فرمانده انتظامی رودبار جنوب افزود: پیگیریهای مداوم و فشارهای عملیاتی پلیس باعث شد تا گروگانگیران عرصه را بر خود تنگ دیده و بدون دستیابی به اهداف خود، اقدام به رهاسازی فرد ربوده شده کنند.
وی تأکید کرد: خوشبختانه این شهروند در سلامت کامل آزاد شده و به آغوش خانواده خود بازگشته است.
تلاش برای دستگیری عاملان آدمربایی ادامه دارد
سرهنگ نجارزاده، با اشاره به اینکه شناسایی و دستگیری عاملان این جرم در اولویت کاری پلیس قرار دارد، خاطرنشان کرد: سرنخهای لازم در این پرونده به دست آمده و مأموران پلیس با جدیت تمام در حال پیگیری برای دستگیری متهمان متواری هستند.
وی در پایان با هشدار به مخلان نظم و امنیت عمومی، تصریح کرد: پلیس با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای اطلاعاتی و توان عملیاتی خود، اجازه نخواهد داد که مجرمان با اقدامات هنجارشکنانه، احساس امنیت شهروندان را خدشهدار کنند و با عاملان چنین جرایمی با قاطعیت برخورد خواهد شد.
