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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷

رهایی نوجوان ۱۴ ساله از دست آدم‌ ربایان در کهنوج

رهایی نوجوان ۱۴ ساله از دست آدم‌ ربایان در کهنوج

کهنوج- فرمانده انتظامی کهنوج از رهایی یک نوجوان ۱۴ ساله از چنگال آدم‌ربایان با پیگیری‌های مستمر پلیس این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حیدر احمد یوسفی، اظهار داشت: در پی ربوده شدن یک پسر ۱۴ ساله در اواخر اردیبهشت‌ماه سال جاری در یکی از مناطق روستایی شهرستان کهنوج، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا، با انجام اقدامات اطلاعاتی هویت آدم‌ربایان شناسایی شد و پس از هماهنگی قضایی، با بهره‌گیری از ظرفیت سران طوایف و ادامه پیگیری‌های پلیسی، این نوجوان آزاد شد.

فرمانده انتظامی کهنوج در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شناسایی آدم‌ربایان، تحقیقات تخصصی برای دستگیری آنان و مشخص شدن علت این اقدام مجرمانه همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6862176

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