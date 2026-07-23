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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۳

پایان خرید تضمینی گندم در غرب استان سمنان؛ ۱۰ هزار تن محصول در سیلوها

پایان خرید تضمینی گندم در غرب استان سمنان؛ ۱۰ هزار تن محصول در سیلوها

گرمسار- مدیر جهاد کشاورزی گرمسار از پایان خرید تضمینی گندم در گرمسار، آرادان و ایوانکی خبر داد و گفت: ۱۰ هزار تن محصول در سیلوها ذخیره سازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جورابلو عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره جهاد گرمسار با اعلام پایان خرید تضمینی گندم در شهرستان‌های گرمسار، آرادان و ایوانکی اظهار کرد: عملیات خرید تضمینی محصول گندم در سال زراعی جاری به پایان رسید.

وی ادامه داد: با مشارکت مراکز خرید و همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط در مجموع ۱۰ هزار تن گندم از کشاورزان این مناطق تحویل مراکز خرید و در سیلوها ذخیره‌سازی شد.

مدیر جهاد کشاورزی گرمسار با اشاره به وضعیت کشت گندم در شهرستان گرمسار توضیح داد: طی سال زراعی جاری حدود سه هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت گندم اختصاص یافت که نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش سطح زیر کشت را نشان می‌دهد.

جورابلو تصریح کرد: با این حال، به دلیل شرایط مناسب اقلیمی، بارندگی‌های مؤثر در زمان رشد محصول، مدیریت مناسب مزارع و تلاش کشاورزان، عملکرد تولید مطلوب بود و میزان برداشت گندم تفاوت قابل توجهی با سال گذشته نداشت.

وی با بیان اینکه کیفیت محصول تحویلی نیز در سطح مطلوبی قرار داشت، تصریح کرد: گندم تولیدی پس از تحویل به مراکز خرید، مطابق استانداردهای تعیین‌شده در سیلوها ذخیره شده تا در چرخه تأمین آرد و نان کشور مورد استفاده قرار گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی گرمسار با اشاره به پرداخت مطالبات گندم‌کاران یادآور شد: تاکنون حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد مطالبات کشاورزان پرداخت شده و پیگیری‌های لازم برای تأمین اعتبار و پرداخت مابقی مطالبات در حال انجام است.

جورابلو خاطر نشان کرد: انتظار می‌رود با تخصیص اعتبارات، باقی‌مانده وجوه نیز در اسرع وقت به حساب گندم‌کاران واریز شود.

وی حمایت از تولیدکنندگان را یکی از مهم‌ترین عوامل پایداری تولید محصولات راهبردی دانست و افزود: پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان، علاوه بر افزایش انگیزه تولید، نقش مهمی در برنامه‌ریزی برای آغاز فصل زراعی آینده و تأمین نهاده‌های مورد نیاز آنان دارد.

کد مطلب 6896971

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