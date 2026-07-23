به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور ظهر پنج شنبه در جریان بازدید از پروژه بیمارستان و پلیکلینیک ۱۳۵ تختخوابی حضرت ولیعصر (عج) کمالشهر، روند اجرای این طرح را نمادی از استمرار فعالیتهای عمرانی کشور در شرایط دشوار دانست و گفت که پروژههای توسعهای حتی در زمان جنگ نیز متوقف نشدهاند.
وی با اشاره به برنامه سفر رئیسجمهور به استان البرز اظهار کرد: به دلیل همزمانی این سفر با حضور نخستوزیر عراق در تهران و برنامه میزبانی از وی، رئیسجمهور امکان همراهی در سفر به البرز را نداشت و حضور ایشان به فرصت دیگری موکول شد.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به وضعیت اجرای بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) افزود: این مجموعه درمانی اکنون به حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و بخش قابل توجهی از عملیات اجرایی آن نیز در روزهای جنگ انجام شده است.
قائمپناه خاطرنشان کرد: حدود ۲۰ درصد از پیشرفت این پروژه در همان مقطع رقم خورد که نشان میدهد روند ساخت و تکمیل زیرساختهای کشور حتی در شرایط سخت نیز ادامه داشته است.
وی ادامه داد: تداوم فعالیتهای عمرانی و خدماتی در کشور، پیام روشنی از پویایی جامعه ایران به همراه دارد و نشان میدهد که چرخه توسعه و خدمترسانی متوقف نشده است.
معاون اجرایی رئیسجمهور با بیان اینکه نیروهای اجرایی، پیمانکاران، مدیران و مجموعههای دولتی در کنار مردم به فعالیت خود ادامه دادهاند، گفت: استمرار اجرای طرحهای زیربنایی، حاصل همدلی و تلاش همه بخشهای کشور است.
قائمپناه تأکید کرد: ادامه عملیات اجرایی پروژههای عمرانی در شرایطی که کشور با حملات موشکی مواجه بوده، نشاندهنده عزم و اراده ملت ایران برای حفظ روند توسعه، آبادانی و خدمترسانی است.
وی تصریح کرد: ملت ایران ثابت کرده است که در کنار عبور از دشواریها، مسیر پیشرفت و سازندگی را با قدرت ادامه خواهد داد و اجرای پروژههای عمرانی و درمانی نیز در همین چارچوب دنبال میشود.
نظر شما