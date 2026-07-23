شریفی: استانداردهای بالای محصولات بم اعتماد تجار افغانستان را جلب کرد

محمد مختار شریفی در حاشیه سفر به شهرستان بم در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت افزایش سطح همکاریهای تجاری و توسعه تبادلات صنعتی با این منطقه تأکید کرد.
وی گفت: استانداردهای بالای محصولات تولیدی در بم، اطمینان تجار ما را برای توسعه همکاریهای تجاری و افزایش حجم واردات این محصولات به افغانستان دوچندان کرده است.
وی با اشاره به رویکرد اقتصادی افغانستان، افزود: افغانستان کشوری با اقتصاد آزاد است و ما از تمامی ظرفیتهای تولیدی جهان استقبال میکنیم.
رئیس اتحادیه الکترونیک کشور افغانستان تصریح کرد: در بخش کشاورزی، قراردادهای همکاری متعددی برای واردات محصولات باکیفیت بم در دست بررسی است و امیدواریم این تعاملات در بخش سرمایهگذاری نیز با سرعت بیشتری تداوم یابد.
شریفی، همچنین با اشاره به تغییر مسیر تجار افغان از بازارهای سنتی مانند امارات به سمت ایران، افزود: ایستادگی جمهوری اسلامی ایران بر اصول استقلال، آن را به الگویی برای جهان اسلام تبدیل کرده است و امروز ثابت شده که سرمایهگذاری در ایران، علاوه بر امنیت، سرشار از خیر و برکت برای هر دو ملت است.
پیشنهاد حذف دلار از معاملات تجاری دو کشور
رئیس اتحادیه تاجران الکترونیک افغانستان با تأکید بر لزوم حفظ ثبات پولی در تبادلات دوجانبه، پیشنهاد کرد که با توجه به جایگاه پول ملی ایران و ثبات نسبی پول ملی افغانستان، میتوان در تمامی حوزهها از جمله معادن و زراعت، بدون نیاز به ارزهای بیگانه نظیر دلار، مراودات تجاری را انجام داد.
وی افزود: استفاده از پول رایج دو کشور، علاوه بر تقویت هویت ملی، موجب رونق اقتصادی هر دو ملت میشود و نیاز به اتکای همیشگی به کشورهای ثالث را مرتفع میسازد.
درخواست تسهیل روابط بانکی و توسعه زیرساختها
شریفی، در ادامه با اشاره به چالشهای موجود در انتقال وجوه مالی، خواستار تسهیل روابط بانکی شد و گفت: در حال حاضر، عمده انتقالات مالی از طریق صرافیها انجام میشود و پیشنهاد ما ایجاد شعب رسمی بانکهای جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و متقابلاً فعالیت بانکهای افغانستانی در ایران است تا از این طریق، فرآیندهای تجاری و سرمایهگذاری تسهیل شود.
وی با اشاره به افتتاح نمایندگی اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان در استان کرمان، این اقدام را گامی اساسی در جهت تقویت صادرات و واردات دانست و از تمامی تجار دو کشور خواست تا با مشارکت و حمایت متقابل، برای تحقق استقلال اقتصادی که زیربنای سیاست و اجتماع است، گام بردارند.
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