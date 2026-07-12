ساخت‌ و سازهای شهری، قنات‌ های بم را در معرض آسیب جدی قرار می دهد

منیره ستارزاده، به مناسبت دهمین سالروز ثبت دو قنات میراث جهانی اکبرآباد و قاسم آباد شهر بم در فهرست میراث جهانی یونسکو در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: قنات های بم جز قنات های دشتی محسوب می شوند که مسیر آنها از غرب به شرق کشیده شده است.
وی، افزود: قنات ها شاهرگ های حیاتی باغ شهر جهانی بم و منظر فرهنگی آن هستند که مقنیان با تجربه منطقه، در روند و چرخه این مهم نقش آفرینی می کنند.
وی از انجام مطالعات میدانی اولیه به صورت گسترده بر روی قناتهای منطقه بم و شهرستانهای مجاور خبر داد و بر ضرورت تخصیص اعتبار برای نقشهبرداری و مستندسازی از رشته قناتهای در معرض خطر زیرساختهای شهری تأکید کرد.
مدیر پایگاه جهانی قناتهای اکبرآباد و قاسم آباد بم، در خصوص اقدامات انجام شده بهمناسبت فرآیند ثبت آثار میراث جهانی در یونسکو اظهار داشت: در راستای این مهم، مطالعات کلی و جامع اولیه ای بر روی تمامی قناتهای منطقه و حتی شهرستانهای مجاور انجام شده است.
ستارزاده، گفت: در حال حاضر، تدوین کتابی جامع در مورد قناتهای واقع در محدوده ثبت جهانی و بررسی منظر فرهنگی آنها در حال انجام است که طی یک ماه آینده، به نتیجه خواهد رسید.
مدیر پایگاه جهانی قناتهای اکبرآباد و قاسم آباد بم ، با اشاره به غنای میراث آبی منطقه افزود: ما در حال حاضر ۵۲ قنات در محدوده بم و منطر فرهنگی آن داریم که هر یک از آنها علاوه بر ویژگیهای مشترک، دارای قابلیتهای گردشگری منحصر به فردی هستند که میتوانند در توسعه گردشگری منطقه، نقش بسزایی را ایفا کند.
ستارزاده، همچنین به یکی از چالشهای اساسی در حوزه حفاظت از این آثار اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات حیاتی که نیازمند پیگیری جدی است، مسئله نقشه برداری دقیق از قناتهاست؛ چرا که تعداد زیادی از این رشته قناتهای در محدوده بافت شهری قرار گرفته و ساخت و سازهای شهری، قنات ها را در معرض آسیب های جدی قرار می دهد.
وی خاطرنشان کرد: برای مقابله با این تهدیدات، نیاز به تخصیص اعتبارات ویژه جهت نقشهبرداری، مستندسازی، حفاظت و مرمت، وجود دارد.
مدیر پایگاه جهانی قناتهای اکبرآباد و قاسم آباد بم، افزود: اگر چه در سالهای گذشته با محدودیتهای بودجهای مواجه بودیم، اما امید است با تخصیص اعتبارات استانی یا ملی، امکان حفاظت عملیاتی از این میراث ماندگار فراهم شود.
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