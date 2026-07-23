واکنش حماس به ۲ عملیات ضد صهیونیستی در کرانه باختری 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، عبدالرحمن شدید از رهبران جنبش حماس در واکنش به انجام دو عملیات ضد صهیونیستی در کرانه باختری تأکید کرد که دو عملیات قهرمانانه ضدصهیونیستی با سلاح سرد طی یک روز، بهترین پاسخ به هتک حرمت شهرک‌نشینان و سرکردگان جنایتکار آنها به مسجدالاقصی مبارک و نقشه‌های یهودی‌سازی آن توسط اشغالگران است.

شدید توضیح داد که این عملیات‌های شهادت طلبانه در امتداد مبارزه مستمر برای بیرون راندن اشغالگران و آزادسازی کامل سرزمین فلسطین انجام می‌شود.

این رهبر حماس ضمن تأکید بر ادامه راه مقاومت، گفت که ملت فلسطین با تمام قوا راه مقاومت را ادامه خواهد داد و جنایات اشغالگران صهیونیست و شهرک‌نشینان، هرگز آن را نخواهد ترساند. وی افزود که ملت فلسطین همواره پشتیبان، سپر و شمشیر قدس و مسجدالاقصی باقی خواهد ماند.

شدید در پایان، به روح شهدای قهرمان مجری عملیات‌های امروز درود فرستاد و از جوانان انقلابی در کرانه باختری و تمامی شهرهای فلسطینی خواست که در اجرای چنین عملیاتی که دشمن را به درد می‌آورد، پیشروی کنند.

پیش از این نیز جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیه‌ای، عملیات حمله با سلاح سرد در شرق شهر نابلس را تبریک گفته و آن را در چارچوب خشم ملت فلسطین و پاسخ به حملات مستمر رژیم اشغالگر علیه نوار غزه، تشدید حملات نظامیان و شهرک‌نشین اشغالگر در کرانه باختری و تعرض‌ها و طرح‌های آنان در قدس و مسجد الاقصی دانست.

حماس تاکید کرد این عملیات که پس از هتک حرمت مسجد الاقصی و حملات شهرک‌نشینان در شرق نابلس صورت گرفت، نشان می‌دهد ملت فلسطین اجازه نخواهد داد تجاوزات رژیم اشغالگر بدون مجازات باقی بماند. مقاومت نیز تا زمانی که اشغالگری در سرزمین فلسطین و مقدسات آن ادامه دارد، زنده و رو به گسترش باقی خواهد ماند.

این جنبش از جوانان به پاخواسته ملت فلسطین و دستان پاکی که همچنان رژیم اشغالگر را نگران می‌کنند، انتقام خون و فداکاری‌های ملت فلسطین را می‌گیرند و با قدرت در برابر حملات روزانه و تعرض‌های فزاینده شهرک‌نشینان اشغالگر در کرانه باختری و تلاش‌های آنان برای هتک حرمت و یهودی‌سازی مسجدالاقصی می‌ایستند، تمجید کرد.

حماس از عموم ملت فلسطین در کرانه باختری و قدس اشغالی خواست مقاومت را در تمامی اشکال آن تشدید کنند و با اجرای عملیات‌های دردناک به جنایات رژیم اشغالگر پاسخ دهند؛ به‌ گونه‌ای که محاسبات این رژیم را برهم زده و طرح‌های آن را ناکام بگذارد.