حماس: دعوت کاتز به تخریب اردوگاه فلسطینی دعوتی تروریستی و فاشیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حماس در بیانیه ای اعلام کرد: دعوت یسرائیل کاتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به تخریب یک اردوگاه دیگر در کرانه باختری و کوچاندن ساکنان آن، دعوتی تروریستی و فاشیستی و بیانگر آشکار ذهنیت نسل‌کشی و جنایت حاکم بر سران رژیم اشغالگر است؛ سرانی که از ارتکاب وحشیانه‌ترین جنایت‌ها علیه ملت فلسطین ابایی ندارند.

حماس درباره طرح ‌های جنایتکارانه کابینه افراطی رژیم صهیونیستی علیه کرانه باختری هشدار داد و اعلام کرد: سخنان کاتز و اظهارات پیشین بن‌گویر و اسموتریچ درباره گسترش الگوی کوچاندن ساکنان اردوگاه‌های جنین، طولکرم و نور شمس و نابودی این اردوگاه‌ها، ماهیت کابینه‌ای را آشکار می‌کند که هیچ اعتنایی به ارزش‌ها، پیمان‌ها و اصول بین‌المللی ندارد.

این جنبش تاکید کرد: جنایت‌های مستمر، کشتار، ارعاب و تخریب سازمان ‌یافته‌ای که کابینه و ارتش اشغالگر در شهرها و اردوگاه‌های کرانه باختری مرتکب می‌شوند، هرگز ملت آزاده فلسطین، مقاومت و جوانان انقلابی آن را از پایداری و مقابله با اشغالگری و فاشیسم بازنخواهد داشت؛ زیرا ملت فلسطین قدرتمندتر و ماندگارتر از سرکوب و توطئه‌های اشغالگران است.

حماس از جامعه جهانی، سازمان ملل، نهادهای وابسته به آن و مراجع قضایی بین‌المللی خواست به مسئولیت‌های خود عمل کنند، این مواضع و اظهارات را مورد پیگیری قرار دهند، سران رژیم صهیونیستی را به دلیل ارتکاب جنایت‌هایشان محاکمه و تجاوزات آنان علیه سرزمین و ملت فلسطین را مهار کنند.

این جنبش همچنین از فلسطینیان خواست در سراسر کرانه باختری، قدس و اراضی اشغالی ۱۹۴۸ متحد و بسیج شوند، در برابر جنایت‌های کابینه راست افراطی و گروه‌های شهرک‌نشین بایستند و مقاومت را در تمامی نقاط تماس و رویارویی تشدید کنند.

گفتنی است که یسرائیل کاتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، به ارتش این رژیم دستور داد برای اشغال اردوگاه آوارگان دیگری در کرانه باختری، مشابه عملیات انجام ‌شده در اردوگاه‌های جنین، طولکرم و نورشمس، آماده شود.

این دستور شامگاه دوشنبه و در پایان نشستی امنیتی درباره تحولات کرانه باختری صادر شد؛ نشستی که ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش و شماری از مقام‌های ارشد امنیتی رژیم صهیونیستی در آن حضور داشتند.

کاتز خواستار گسترش عملیات تهاجمی در کرانه باختری و آماده‌سازی طرح اشغال اردوگاهی جدید شد. نام این اردوگاه هنوز اعلام نشده است، اما وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تصریح کرد باید همان الگویی اجرا شود که به تخلیه اجباری ساکنان اردوگاه‌های جنین، طولکرم و نورشمس انجامید.

این تصمیم با حمایت مستقیم بنیامین نتانیاهو اتخاذ شده و بخشی از روند تشدید حملات نظامی در کرانه باختری به شمار می‌رود؛ حملاتی که هدف آن تخلیه اردوگاه‌ها، تبدیل آنها به مناطق نظامی و تثبیت حضور دائمی ارتش رژیم صهیونیستی عنوان شده است.

از ۲۷ ژانویه ۲۰۲۵، ارتش رژیم صهیونیستی عملیات گسترده‌ای را ابتدا در اردوگاه جنین و سپس در اردوگاه‌های طولکرم و نورشمس آغاز کرد. طبق آمار سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری، بیش از ۴۵ هزار فلسطینی از این سه اردوگاه آواره شده‌اند.

براساس آمار رسمی فلسطینی، از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از یک‌ هزار و ۱۸۲ فلسطینی در کرانه باختری به شهادت رسیده، حدود ۱۳ هزار نفر زخمی و نزدیک به ۲۴ هزار نفر بازداشت شده‌اند.