وقوع دو عملیات ضد صهیونیستی در کرانه باختری 

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی اعلام کردند که در یک عملیات ضد صهیونیستی که با سلاح سرد انجام شده، یک نظامی اسرائیلی زخمی شده است.

منابع رسانه‌ای اسرائیل اعلام کردند که این عملیات در نزدیکی شهر جنین صورت گرفته است. به ادعای منابع صهیونیستی، یک فلسطینی از خودرویی در نزدیکی یک پایگاه نظامی واقع در شرق جنین پیاده شده و با چاقو دست به عملیات زده است که در نتیجه یکی از نظامیان صهیونیست زخمی شد و سپس او نیز در همان محل شهید شده است.

پیش از این نیز منابع عبری از زخمی شدن شدید یک شهرک‌نشین صهیونیست در عملیات حمله با سلاح سرد در نزدیکی شهرک «آلون موریه» در شرق نابلس خبر دادند.



شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی اعلام کرد نظامیان اشغالگر پس از این عملیات به حالت آماده‌باش درآمده و نیروهای امدادی را به محل فراخوانده‌اند. نظامیان رژیم اشغالگر همچنین در محل عملیات به سوی دو جوان فلسطینی تیراندازی کردند؛ اما هنوز گزارشی درباره وضعیت آنان منتشر نشده است.



منابع عبری اعلام کردند شهرک‌نشین زخمی‌ شده در عملیات حمله با سلاح سرد در نزدیکی نابلس، «ایتمار کوهن» از چهره‌های برجسته طرح شهرک‌سازی دامداری در کرانه باختری است.