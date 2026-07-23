امام جمعه بجنورد: اربعین اجتماع مجاهدان و پرچمداران مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در آیین بدرقه کاروان اعزامی ، خادمین افتخاری واحد راهنمایی زائران و امور گمشدگان ستاد اربعین حسینی (ره) حج و زیارت خراسان شمالی که در حسینیه شهدای بجنورد برگزار شد ،با تأکید بر جایگاه ویژه اربعین حسینی، این رویداد عظیم را اجتماع مجاهدان، شهادت‌طلبان و زمینه‌ساز معرفی مکتب اهل‌بیت(ع) به جهانیان دانست.

حجت‌الاسلام نوری با آرزوی سفری ایمن برای زائران، اظهار کرد: اربعین در میان مناسبت‌های اسلامی جایگاهی بی‌نظیر دارد و برخلاف دیگر ائمه اطهار(ع)، زیارت اربعین امام حسین(ع) به عنوان یکی از نشانه‌های مؤمن معرفی شده است.

وی با اشاره به نقش تاریخی اهل‌بیت(ع) پس از واقعه عاشورا افزود: کاروان اسرا پس از ۴۰ روز مبارزه، روشنگری و افشاگری در کوفه و شام، بار دیگر به کربلا بازگشتند و همین مجاهدت، یکی از عوامل ماندگاری و اهمیت اربعین در فرهنگ شیعه است.

امام جمعه بجنورد ادامه داد: امام حسین(ع) دروازه شناخت سایر ائمه اطهار(ع) است و بسیاری از مردم جهان از طریق عظمت راهپیمایی اربعین با نهضت عاشورا و سپس با مکتب اهل‌بیت(ع) آشنا می‌شوند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با اشاره به روایتی از آیت‌الله بهجت گفت: در آغاز ظهور حضرت ولی‌عصر(عج)، معرفی ایشان به عنوان فرزند امام حسین(ع)، زمینه اعتماد و شناخت مردم جهان را فراهم خواهد کرد و اربعین در این مسیر نقش مهمی ایفا می‌کند.

وی اربعین را فراتر از یک اجتماع مذهبی دانست و تصریح کرد: اربعین، اجتماع مجاهدان، آزادی‌خواهان و کسانی است که با شعار «هیهات منا الذله» آمادگی خود را برای دفاع از حق و مقابله با ظلم اعلام می‌کنند و از این جهت، با اجتماع حج تفاوت دارد.

حجت‌الاسلام نوری خطاب به خادمان و زائران اربعین تأکید کرد: امروز وظیفه همگان تبیین پیام نهضت عاشورا، ترویج فرهنگ مقاومت و معرفی اهداف قیام امام حسین(ع) است تا این پیام به درستی به زائران و جهانیان منتقل شود.

وی در پایان، از خادمان اربعین خواست با اخلاق نیکو، روحیه خدمت و تبیین پیام عاشورا، سفیران شایسته‌ای برای فرهنگ حسینی در مسیر پیاده‌روی اربعین باشند