​خبر افشین خانی در مجمع عمومی سالیانه از تدوین اهداف راهبردی ۵ گانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه سال جاری، مجمع عمومی عادی سالیانه این بانک برگزار شد و صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴ به اتفاق آرا به تصویب رسید.
مدیرعامل بانک صادرات ایران در ابتدای این مراسم ضمن قدردانی از تلاشهای مدیریت پیشین، بر استمرار نقاط قوت، رفع چالشها و اجرای برنامههای پیشرو تاکید کرد و گفت: «بانک صادرات ایران، نماد حافظه تاریخی اقتصاد کشورمان است و در ۸ دهه اخیر به پشتوانه اعتماد میلیونی شهروندان و حمایت سهامداران، سرمایه انسانی توانمند و شبکه گسترده شعب توانسته ظرفیتهای ارزشمندی را در راستای توسعه کشورمان ایجاد کند».
افشین خانی با مرور برخی از مهمترین چالشهای نظام بانکی در حوزههای زیرساختی، رگولاتوری و ثبات اقتصادی، به بیان مهمترین اهداف راهبردی بانک صادرات ایران در ۵ محور اصلی پرداخت و گفت: «نخستین هدف، افزایش کیفیت سودآوری از طریق توسعه درآمدهای کارمزدی و خدمات نوین بانکی است و انتظار میرود با وجود همراهی ارزشمند مشتریان و تخصص همکاران بتوانیم دستاوردهای قابل توجهی را در این بخش رقم بزنیم».
وی از «بهبود کیفیت مستمر داراییها» با عنوان دومین راهبرد اصلی در سال جاری یاد کرد و افزود: «در گزارشهای عملکرد نظام بانکی بعضا به حجم داراییها تاکید میشود درحالیکه کیفیت داراییهاست که از اهمیت وافری برخوردار است. براساس برنامه راهبردی تدوین شده بنا داریم بر همین امر متمرکز شویم و با پیگیری سرفصلهایی همچون وصول مطالبات معوق، فرآیند مذکور را سرعت ببخشیم».
مدیرعامل بانک صادرات ایران سومین هدف را «تقویت کفایت سرمایه» نام برد و با توصیف آن به عنوان «نماد سلامت بانکی» ابراز امیدواری کرد، با بهینهسازی ساختار مالی طبق برنامه تدوینشده ۳ ساله، بانک صادرات ایران به جایگاه شایسته خود متناسب با قوانین بینالمللی بانکی برسد.
چهارمین برنامه راهبردی، «توسعه بانکداری دیجیتال و هوشمندسازی فرآیندها» عنوان شد که خانی با تاکید بر آن گفت: «با اقدامات مناسبی که در حوزه توسعه خدمات الکترونیک انجام شده، بانک صادرات ایران در مسیر بانکداری تماما دیجیتال حرکت کرده است و این قابلیت وجود دارد که با تقویت فرآیند موجود بتوان به یک بانک کاملا هوشمند تبدیل شد.» وی «افزایش بهرهوری سرمایه انسانی و استفاده حداکثری از ظرفیت شعب» را هدف پنجم اعلام کرد و آن را پشتوانهای ارزشمند در راستای تحقق همزمان برنامههای یاد شده دانست.
مدیرعامل بانک صادرات ایران در پایان بر ارتقای روزافزون خدمات در راستای تکریم مشتریان و پاسداری از اعتماد آنها تاکید کرد و خواستار مشارکت جمعی برای دستیابی حداکثری به اهداف شد.
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