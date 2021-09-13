دیدار رئیس بنیاد شهید با خانواده شهید مدافع سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین قاضی زاده هاشمی، در دیدار با خانواده شهید مدافع سلامت «احمد داستانی» با گرامی داشت یاد و خاطره تمام شهدا به ویژه شهدای سلامت گفت: پس از دوران دفاع مقدس همچنان درهای شهادت در کشورمان باز ماند و در مسیر دفاع از حرم و دفاع از سلامت، افراد برگزیده و برجسته‌ای به شهادت رسیدند.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم در مسیر اجرای وظایف ذاتی خود در بنیاد شهید و امور ایثارگران و خدمتگزاری به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران موفق باشیم و در مسیری که امام خمینی (ره) با فرمان تأسیس بنیاد شهید صادر کردند به خوبی حرکت کنیم. باید تلاش کنیم پرچم فداکاری و ایثار در جامعه همچنان با صلابت در اهتزاز باشد.

معاون رئیس جمهور تأکید کرد: جامعه ایثارگران کشور خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان معزز و آزادگان سرافراز، وابستگان آن‌ها و رزمندگان را در بر می‌گیرد که خدمات رسانی به این عزیزان باید بر اساس قانون انجام شود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به وظایف فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: فعالیت‌های فرهنگی در دو حوزه خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و کل جامعه ارائه می‌شود.

وی در ادامه با حضور بر مزار شهید «احمد داستانی» در بهشت زهرا (س) نسبت به مقام این شهید مدافع سلامت ادای احترام کرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه با حضور بر مزار شهدای گمنام، شهدای هفتم تیر (۷۲ تن)، شهدای مدافع سلامت و شهدای مدافع حرم در بهشت زهرا (س) نسبت به مقام شهدا ادای احترام کرد.