به گزارش خبرنگار مهر، نصیرزاده شامگاه پنجشنبه در مجمع عمومی سالیانه هیأت کشتی مازندران با اشاره به جایگاه ممتاز کشتی مازندران در کشور اظهار کرد: این هیأت در تمامی شاخص‌های ارزیابی فدراسیون موفق به کسب حداکثر امتیاز شده که بیانگر برنامه‌ریزی منسجم و عملکرد مطلوب آن است.

وی با قدردانی از حمایت‌های استان مازندران از اردوهای تیم‌های ملی، افزود: با توجه به ظرفیت بالای کشتی در این استان، انتظار می‌رود زمینه میزبانی رویدادهای بین‌المللی نیز فراهم شود.

نایب‌رئیس فدراسیون کشتی همچنین بر ضرورت ایجاد منابع مالی پایدار برای هیأت کشتی مازندران تأکید کرد و گفت: کشتی مازندران یک برند معتبر در کشور است و با استفاده از ظرفیت حامیان مالی و خیران ورزشی می‌تواند به استقلال مالی نزدیک شود.

وی با اشاره به اهمیت کشتی ساحلی در رویدادهای آینده، اظهار داشت: این رشته در المپیک جوانان حضور دارد و انتظار می‌رود مازندران با توجه به توانمندی‌های خود، سرمایه‌گذاری بیشتری در توسعه کشتی ساحلی انجام دهد.

نایب‌رئیس فدراسیون کشتی همچنین با تأکید بر اهمیت مسائل فرهنگی در ورزش، خاطرنشان کرد: نگاه فدراسیون تنها معطوف به قهرمان‌سازی نیست، بلکه تربیت انسان‌های شایسته و اخلاق‌مدار در اولویت برنامه‌ها قرار دارد.

در ادامه این نشست، حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران نیز با اشاره به نقش پررنگ کشتی‌گیران استان در افتخارآفرینی ورزش کشور گفت: بخش قابل توجهی از مدال‌های کسب‌شده ورزش مازندران در سال گذشته توسط کشتی‌گیران این استان به دست آمده و اداره‌کل ورزش و جوانان نیز حمایت از برنامه‌های هیأت کشتی را ادامه خواهد داد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای تجلیل از پیشکسوتان، داوران، قهرمانان و چهره‌های ماندگار ورزش استان خبر داد.

در پایان این مجمع، امید شایگان رئیس هیأت کشتی مازندران گزارش عملکرد سالانه و برنامه‌های آینده هیأت را ارائه کرد که پس از بررسی، به تصویب اعضای مجمع رسید.