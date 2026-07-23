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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۲

اجتماع «نحن المنتقمون» کرمانشاه به یاد ۸ شهید مدافع امنیت

اجتماع «نحن المنتقمون» کرمانشاه به یاد ۸ شهید مدافع امنیت

کرمانشاه- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: یکصد و چهل و پنجمین شب اجتماع مردمی «نحن المنتقمون» امشب با گرامیداشت یاد و خاطره هشت شهید مدافع امنیت برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری یکصد و چهل و پنجمین شب اجتماع مردمی «نحن المنتقمون» اظهار کرد: راهپیمایی و اجتماع امشب پنجشنبه اول مردادماه با نام و یاد هشت شهید مدافع امنیت مزین شده است.

وی افزود: این اجتماع مردمی در ادامه برنامه‌های هفتگی «نحن المنتقمون» با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا، یاد و خاطره شهدای مدافع امنیت را گرامی خواهند داشت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: این مراسم به یاد شهدای والامقام، شهید قائد سیدعلی حسینی خامنه‌ای، شهید برزو سلیمی، شهید خلیل فتاحی، شهید عباس کاظمی، شهید حسینعلی مالمیر، شهید محمدطاهر صحرایی، شهید محمد نوری، شهید فریبرز فیض و شهید محمدجواد لقمانی برگزار می‌شود.

عبدی خاطرنشان کرد: اجتماع «نحن المنتقمون» فرصتی برای حضور و اعلام همبستگی مردم کرمانشاه در پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی، گرامیداشت مقام شهدا و تأکید بر ادامه مسیر مقاومت و ایستادگی است.

وی از عموم مردم کرمانشاه دعوت کرد در این اجتماع حضور یابند و با حضور خود، بار دیگر وفاداری به آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارند.

کد مطلب 6897110

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