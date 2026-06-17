شعرانی: هیچ کلاسی در استان بوشهر نباید بدون معلم وارد مهر شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد شعرانی صبح چهارشنبه در پروژه مهر شهرستان بوشهر اظهار کرد: پیگیری ثبتنام کتابهای درسی، آمادگی کامل مدارس برای آغاز سال تحصیلی، ارتقای کیفیت برگزاری امتحانات نهایی و آمادهسازی فضاهای آموزشی ضروری است.
نماینده مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر در پروژه مهر شهرستان بوشهر اضافه کرد: آخرین وضعیت پروژههای عمرانی و مدارس جدیدالاحداث از جمله مدرسه نیایش باید بهصورت مستمر پیگیری شود.
وی حمایت از مدارس غیردولتی را در چارچوب سیاستهای وزارت آموزش و پرورش ضروری دانست و خاطرنشان کرد: این حمایتها نباید به هیچ عنوان موجب تضعیف مدارس دولتی شود و ارتقای کیفیت آموزشی مدارس دولتی همچنان باید در اولویت برنامهها قرار داشته باشد.
ساماندهی نیروی انسانی
مشاور اجرایی مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با تأکید بر ضرورت همافزایی تمامی کمیتههای پروژه مهر بیان کرد: انتظار داریم با برنامهریزی دقیق، پیگیری مستمر مصوبات و استفاده از همه ظرفیتهای موجود، سال تحصیلی جدید در شهرستان بوشهر با آمادگی کامل، کمترین چالش و بالاترین سطح کیفیت آغاز شود.
شعرانی با تأکید بر ضرورت برنامهریزی منسجم و هماهنگی همه بخشها برای آغاز مطلوب سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، اظهار کرد: پروژه مهر مهمترین برنامه اجرایی آموزش و پرورش در آستانه بازگشایی مدارس است و موفقیت آن نیازمند همکاری و تلاش همه کمیتههای تخصصی است.
وی با اشاره به اهمیت ساماندهی نیروی انسانی افزود: بررسی دقیق وضعیت نیروهای موجود، پیشبینی نیازهای آموزشی، تعیین تکلیف نیروهای فاقد ابلاغ، مدیریت بازنشستگیها و استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود از جمله موضوعاتی است که باید با دقت و حساسیت دنبال شود.
کنترل تراکم کلاسهای درس
شعرانی با بیان اینکه شهرستان بوشهر از ظرفیت مناسبی در حوزه نیروی انسانی برخوردار است، تصریح کرد: انتظار میرود تمامی نیروهای ورودی در فرآیند سازماندهی بهکارگیری شوند و اولویت اصلی در سازماندهی، تأمین نیروی مورد نیاز کلاسهای درس و مدیریت مدارس باشد.
نماینده مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر در پروژه مهر شهرستان بوشهر همچنین بر کنترل تراکم کلاسهای درس تأکید کرد و گفت: در پایههای ورودی بهویژه پایه اول ابتدایی و هفتم متوسطه، رعایت استانداردهای کلاسبندی ضروری است و از ثبتنام بیش از ظرفیت تعیینشده، بهویژه در مدارس هیأت امنایی، باید جلوگیری شود.
وی با اشاره به لزوم مدیریت متوازن توسعه رشتهها در هنرستانها افزود: با توجه به محدودیتهای موجود در تأمین نیروی انسانی و سهمیه کلاسها، ایجاد رشتههای جدید باید بر اساس نیازسنجی، ظرفیتهای موجود و هماهنگیهای لازم انجام شود.
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