به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد شعرانی یکشنبه شب در آیین تجلیل از پژوهشگران فرهنگی و دانشآموزان برگزیده پژوهشی سال ۱۴۰۴ با تأکید بر نقش پژوهش در تحول نظام تعلیم و تربیت اظهار کرد: پژوهش باید از قالب گزارشها و مقالات صرف خارج شده و به متن مدرسه، کلاس درس و فرآیند تصمیمگیری آموزشی وارد شود.
مشاور مدیرکل و رئیس گروه تحقیق و پژوهش ادارهکل آموزش و پرورش استان بوشهر،افزود: امروز تحول در آموزش و پرورش بدون پژوهش، نوآوری و نگاه علمی امکانپذیر نیست و لازم است نتایج تحقیقات و پژوهشها به صورت کاربردی در حل مسائل مدارس و ارتقای کیفیت آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.
شعرانی با اشاره به اجرای برنامههای گسترده پژوهشی در سطح استان خاطرنشان کرد: در سال جاری بیش از ۹ هزار نفر از فرهنگیان استان در کارگاههای تخصصی پژوهشی، آموزشی و مهارتی شرکت کردند که این استقبال نشاندهنده توجه ویژه معلمان به توسعه مهارتهای علمی و حرفهای است.
وی ادامه داد: برگزاری کارگاههای تخصصی در حوزه اقدامپژوهی، درسپژوهی، روش تحقیق، مقالهنویسی و همچنین نقش هوش مصنوعی در آموزش، بخشی از برنامههای مهم حوزه پژوهش در سال جاری بوده است.
مشاور مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر همچنین به موفقیت دانشآموزان پژوهشگر استان در جشنوارههای کشوری اشاره کرد و گفت: حضور موفق دانشآموزان بوشهری در عرصههای علمی و پژوهشی، نشاندهنده ظرفیت بالای علمی و خلاقیت نسل آینده استان است و حمایت از استعدادهای پژوهشگر با جدیت ادامه خواهد داشت.
شعرانی از برنامهریزی برای اجرای نخستین جشنواره استانی «مدرسه خلاق مهر» خبر داد و تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح، ایجاد فضایی بانشاط، خلاق، دانشآموزمحور و امیدآفرین در آغاز سال تحصیلی جدید است تا مدارس استان با رویکردی متفاوت و نوآورانه فعالیت خود را آغاز کنند.
در پایان این آیین از پژوهشگران فرهنگی، دانشآموزان برگزیده پژوهشی و فعالان حوزه تحقیق و پژوهش استان تقدیر به عمل آمد.
