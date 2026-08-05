به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد شعرانی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان دیّر با اشاره به روند رو به رشد شاخصهای آموزشی در استان بوشهر اظهار داشت: گام دوم نهضت مدرسهسازی با تعریف ۶۶ پروژه جدید آغاز شده است که با برنامهریزی صورتگرفته، بیش از ۹۰ درصد این پروژهها در هفته دولت به بهرهبرداری میرسد.
وی با بیان اینکه با افتتاح این پروژهها، سرانه فضای آموزشی استان به ۷ مترمربع میرسد، که در سطح کشور بیسابقه است، تصریح کرد: اولویت اصلی ادارهکل آموزش و پرورش، نوسازی مدارس تخریبی و تبدیل آنها به فضاهای آموزشی ایمن و استاندارد است.
مشاور اجرایی مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود به نوسازی تجهیزات سرمایشی اشاره کرد و افزود: با تلاشهای صورتگرفته، مبلغ ۴ میلیارد تومان برای ساماندهی هزار و ۷۰۰ کلاس درس اختصاص یافته است.
شعرانی با تأکید بر لزوم مشارکت فرابخشی در پیشبرد اهداف نظام تعلیم و تربیت، تصریح کرد: آموزش و پرورش بهتنهایی قادر به رفع تمام چالشها نیست و انتظار است دستگاههای اجرایی، بهویژه مدیریت شهری در این زمینه یاریگر آموزش و پرورش باشند.
وی خاطرنشان کرد: مدارس، کانون اصلی توسعه کشور هستند و تمام دستگاههای اجرایی مکلفاند در قالب مسئولیت اجتماعی، پشتیبانی از مدارس حوزه استحفاظی خود را در اولویت قرار دهند. رویه فعلی که آموزش و پرورش را در میدان تنها میگذارد، باید تغییر کند و همکاریهای بیندستگاهی با جدیت دنبال شود.
مشاور اجرایی مدیرکل آموزش و پرورش استان در پایان بر اجرای دقیق پروژه مهر و ارتقای مدارس به سمت خلاقیت و کارآمدی تأکید کرد و از مدیران و معلمان خواست با حفظ روحیه جهادی، دستاوردهای کسبشده در سال گذشته را تثبیت و ارتقا دهند.
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