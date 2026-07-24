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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۳

شهردار لندن: برای اجرای حکم بازداشت نتانیاهو تلاش می‌کنم

شهردار لندن: برای اجرای حکم بازداشت نتانیاهو تلاش می‌کنم

شهردار لندن تاکید کرد که برای اجرای حکم بازداشت بین المللی نتانیاهو تلاش خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدی البلد، صادق خان شهردار لندن تاکید کرد که برای اجرای حکم بازداشت صادره از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی علیه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تلاش خواهد کرد.

وی در پاسخ به یک سوال مبنی بر این که آیا انگلیس حکم بازداشت صادره از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی علیه بنیامین نتانیاهو را اجرا خواهد کرد یا خیر گفت: هر کسی که متهم به نسل‌کشی باشد باید با عدالت روبرو شود. اگر نتانیاهو در لندن حضور پیدا کند با اندی برنهام، نخست‌وزیر جدید این کشور برای اجرای قانون همکاری خواهد کرد.

وی تصریح کرد: در لندن جایی برای کسانی که مرتکب نسل‌کشی می‌شوند، وجود ندارد.

کد مطلب 6897602

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    نظرات

    • IR ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
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      میدانم شهردار درکشورهای اروپایی مقامشان بالاست اماحریف این نتان یابو نمی‌شوند انگار سازمان ملل یاحقوق بشر زیردست ترامپ ونتان یاهو هستنخیالت راحت بااین دونسل کش نمیشه مبارزه کرد این دوسازمان مال آمریکاست اسراایلم عیالت امریکاست فرزندترامپ مردم دنیا جمع شوند برعلیه این دو سازمان اعتراض کنند انتقالش دهند به یک کشورامن

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