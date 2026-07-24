به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدی البلد، صادق خان شهردار لندن تاکید کرد که برای اجرای حکم بازداشت صادره از سوی دادگاه کیفری بینالمللی علیه بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی تلاش خواهد کرد.
وی در پاسخ به یک سوال مبنی بر این که آیا انگلیس حکم بازداشت صادره از سوی دادگاه کیفری بینالمللی علیه بنیامین نتانیاهو را اجرا خواهد کرد یا خیر گفت: هر کسی که متهم به نسلکشی باشد باید با عدالت روبرو شود. اگر نتانیاهو در لندن حضور پیدا کند با اندی برنهام، نخستوزیر جدید این کشور برای اجرای قانون همکاری خواهد کرد.
وی تصریح کرد: در لندن جایی برای کسانی که مرتکب نسلکشی میشوند، وجود ندارد.
نظر شما