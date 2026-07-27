بن گویر: موفق به شکست حماس نشده ایم؛ با ایران باید با آتش گفتگو کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با اذعان به اینکه این رژیم با وجود تسلط بر بخش ‌های وسیعی از نوار غزه هنوز موفق به شکست جنبش حماس نشده است، خواستار رویارویی نظامی با ایران و اعطای اختیارات کامل به نظامیان اسرائیلی برای سرکوب در کرانه باختری شد.

بن گویر گفت: با وجود اینکه بر بخش‌های گسترده‌ای از نوار غزه تسلط یافته‌ ایم، اما تا این لحظه موفق به شکست جنبش حماس نشده ‌ایم.

وی با اشاره به فشارهای سیاسی داخلی مدعی شد که احزاب عربی به دنبال حذف او از ائتلاف حاکم و کابینه این رژیم هستند.

وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در ادامه با اشاره به موضوع ایران و ادعای اینکه تداوم نظام فعلی ایران را نمی‌ پذیرد، مدعی شد: نتانیاهو اقدامات خوبی در قبال ایران انجام داده است، اما گفتگو با ایرانی ‌ها تنها باید از طریق آتش و شلیک گلوله انجام شود.

بن گویر همچنین با اتخاذ مواضعی تند علیه فلسطینیان در کرانه باختری خواستار افزایش خشونت شد و گفت: باید به سربازانمان در کرانه باختری آزادی عمل کامل بدهیم تا دست به کشتار بزنند!