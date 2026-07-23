افزایش میانگین بارش باران استان اردبیل در سال جاری نسبت به سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کوهی با تشریح آخرین وضعیت بارش و دمای استان، از افزایش ۲۶ درصدی بارشهای سال آبی جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای سال آبی تا پایان تیرماه، میانگین بارش استان به ۲۹۲ میلیمتر رسیده که نسبت به دوره بلندمدت ۲.۵ درصد کاهش، اما نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد افزایش را نشان میدهد.
وی با اشاره به وضعیت بارش شهرستانهای استان افزود: خلخال، گرمی و بیلهسوار بیشترین افزایش بارش را به ترتیب با ۲۰ درصد در خلخال ثبت کردهاند. همچنین بیشترین کاهش بارش در کوثر با ۲۱ درصد، نیر با ۱۵ درصد و اردبیل با ۱۱ درصد نسبت به میانگین بلندمدت به ثبت رسیده است.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل درباره وضعیت دمای استان نیز گفت: متوسط دمای اردبیل در سال آبی جاری نسبت به دوره بلندمدت ۱.۴ درجه سلسیوس افزایش یافته است.
وی ادامه داد: بیشترین افزایش دما در شهرستانهای مرکزی و جنوبی استان و کمترین افزایش در شمال استان مشاهده شده است، بهطوریکه پارسآباد با ۰.۹ درجه سلسیوس کمترین افزایش و سرعین با ۲.۴ درجه سلسیوس بیشترین افزایش دما را داشتهاند. همچنین در اردبیل و مشگینشهر افزایش دما ۱.۷ درجه سلسیوس و در سایر شهرستانها بین یک تا ۱.۵ درجه سلسیوس ثبت شده است. در مجموع، متوسط دمای کشور نیز حدود ۱.۲ درجه سلسیوس نسبت به بلندمدت افزایش یافته است.
کوهی در ادامه با اشاره به نقش پدیدههای اقلیمی در تغییرات بارش گفت: النینو یکی از مهمترین نوسانات اقلیمی جهان است که از طریق تغییر در گردش عمومی جو، الگوی بارش بسیاری از مناطق از جمله خاورمیانه را تحت تأثیر قرار میدهد. هرچند بررسیها نشان میدهد بین رخدادهای النینو و میزان بارش استان اردبیل همبستگی قوی و پایداری وجود ندارد، اما در برخی سالها همزمان با تقویت النینو، افزایش بارش و در برخی سالها نیز بارش نزدیک به نرمال یا حتی کمتر از نرمال ثبت شده است.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر النینو، عواملی مانند شدت و نوع النینو، موقعیت و تقویت سامانههای مدیترانهای، شرایط دریای خزر، توپوگرافی منطقه، الگوهای دورپیوندی نظیر نوسان اطلس شمالی (NAO) و نوسان قطبی (AO) نیز بر تغییرپذیری بارش استان مؤثر هستند؛ بنابراین نمیتوان النینو را بهتنهایی شاخص قابل اعتمادی برای پیشبینی بارش اردبیل دانست.
کوهی درباره چشمانداز فصلی استان نیز گفت: بر اساس نقشههای پیشبینی فصلی، انتظار میرود میزان بارش استان در سال آبی ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ بهبود نسبی داشته و در محدوده نرمال تا اندکی بیش از نرمال قرار گیرد. همچنین پیشبینیها نشان میدهد روند افزایش دمای استان در مقایسه با سال گذشته ادامه خواهد داشت، اما میزان افزایش دما کمتر از یک درجه سلسیوس خواهد بود.
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