به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد در اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، موفق به شناسایی و دستگیری پنج نفر از سارقان معابر و اماکن خصوصی و عمومی شدند.

در بازرسی از مخفیگاه و محل نگهداری اموال سرقتی، مقادیری سیم و کابل برق، ابزارآلات برقی شامل دستگاه فرز، اره فارسی‌بر، موتورجوش، دریل، دوربین مداربسته و تعدادی تابلوهای راهنمایی‌ورانندگی کشف شد.

متهمان در تحقیقات پلیس به ۱۳ فقره سرقت اعتراف که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب، روانه زندان شدند.

پلیس از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی و مراقبتی، هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.