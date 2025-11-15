مهدی کیاحیرتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حمله پلنگ به یک دامدار تلف شدن چند از گوسفند در یکی از روستاهای بخش کجور گفت: پس از حادثه زخمی شدن یک چوپان در بخش کجور، تیم‌های محیط‌بانی در منطقه مستقر شده و عملیات جست‌وجو برای یافتن ردی از پلنگ مهاجم همچنان ادامه دارد.

کیاحیرتی با بیان اینکه بلافاصله پس از وقوع حادثه محیط‌بانان در محل حاضر شدند، افزود: مکاتبات لازم با سازمان حفاظت محیط‌زیست انجام و مجوز نصب دو قفس زنده‌گیری در حوالی روستا اخذ شد.

وی ادامه داد: این قفس‌ها با طعمه‌گذاری و نصب دوربین چشمی در چند نقطه از روستا کار گذاشته شده و نیروهای یگان حفاظت نیز از هفته گذشته تاکنون به‌صورت تمام‌وقت منطقه را پایش می‌کنند.

فرمانده یگان حفاظت منطقه البرز مرکزی – نوشهر همچنین گفت: مناطق مختلف بخش کجور با استفاده از هلی‌شات فیلم‌برداری و رصد شد، اما تاکنون هیچ ردپایی از این پلنگ در تصاویر مشاهده نشده است.

کیاحیرتی از دامداران خواست تا زمان زنده‌گیری این قلاده پلنگ، از بردن دام‌ها به مناطق دارای احتمال تردد حیوان خودداری کنند تا از بروز حوادث احتمالی پیشگیری شود.