به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نشست مشترک محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، با هدف بررسی زمینههای همکاری مشترک در حوزه آموزش، مهارتآموزی، استانداردسازی و توسعه صلاحیتهای حرفهای نیروی انسانی ICT در محل پژوهشگاه برگزار شد.
در این نشست، حکیم جوادی با اشاره به تدوین سند ملی صلاحیت حرفهای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی سازمان نظام صنفی رایانهای، بر ضرورت همافزایی میان نهادهای تخصصی کشور برای غنیتر شدن این سند تأکید کرد و گفت: ظرفیتهای علمی و پژوهشی پژوهشگاه، بهویژه در حوزه تدوین استانداردها، میتواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت این سند ملی ایفا کند.
وی با بیان اینکه تدوین این سند یک مأموریت ملی و بیندستگاهی است، افزود: همکاری نزدیک میان سازمان نظام صنفی رایانهای و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، علاوه بر تسریع در تدوین استانداردهای تخصصی، زمینه تدوین سرفصلهای آموزشی متناسب با نیازهای واقعی بازار کار را نیز فراهم خواهد کرد.
توسعه آموزشهای مهارتمحور با مشارکت بخش خصوصی
محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با استقبال از توسعه همکاریهای مشترک، آمادگی این پژوهشگاه را برای مشارکت در تدوین سند ملی صلاحیت حرفهای و اجرای برنامههای مشترک اعلام کرد.
وی گفت: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بهرهگیری از ظرفیتهای پژوهشی و تخصصی خود، در حوزههای مختلف بهویژه امنیت، استانداردسازی و آموزشهای تخصصی ICT همکاری لازم را با سازمان نظام صنفی رایانهای خواهد داشت.
شیخی با تأکید بر اهمیت مهارتآموزی در تربیت نیروی انسانی آینده، اظهار کرد: روندهای جهانی نشان میدهد آموزشهای مهارتمحور بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از کشورها با ایجاد مراکز و دانشگاههای مأموریتمحور، نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار را تربیت میکنند.
وی افزود: در کشور نیز گرایش جوانان به کسب مهارتهای تخصصی در کنار یا حتی به جای مسیرهای سنتی آموزش دانشگاهی رو به افزایش است و این موضوع، ضرورت توسعه آموزشهای حرفهای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را بیش از پیش نمایان میکند.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر نقش بخش خصوصی در تحقق این هدف خاطرنشان کرد: پژوهشگاه همواره بخش خصوصی را مهمترین شریک خود در اجرای برنامههای تخصصی میداند و تجربه همکاریهای گذشته نیز نشان داده است که این همافزایی میتواند به توسعه فناوری، ارتقای مهارتهای تخصصی و تربیت نیروی انسانی توانمند برای کشور منجر شود.
در پایان این نشست، دو طرف بر برگزاری نشستهای کارشناسی، تدوین چارچوب همکاری مشترک و پیگیری انعقاد تفاهمنامه با هدف توسعه آموزشهای حرفهای، تدوین استانداردهای تخصصی و توانمندسازی سرمایه انسانی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تأکید کردند.
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