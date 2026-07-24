به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا برازی گفت: این سامانه امکان مدیریت فعالیتها بر پایه داده، شفافیت و ارزیابی مستمر را فراهم میکند و کمک خواهد کرد تصمیمگیریها مبتنی بر شواهد انجام شود و منابع به سمت برنامههایی هدایت شوند که بیشترین اثربخشی اجتماعی را دارند.
وی همچنین از اجرای طرح نیازسنجی آموزشی سمنها خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف تدوین برنامه پنجساله ارتقای توانمندی تخصصی و مدیریتی سازمانهای مردمنهاد در سراسر کشور در حال اجراست و نیازهای آموزشی آنها را در سه سطح دانش، نگرش و رفتار مورد بررسی قرار میدهد.
توسعه شبکه خیرین یاریگران زندگی
برازی با اشاره به نقش خیرین در حوزه مبارزه با مواد مخدر گفت: مجمع ملی خیرین یاریگران زندگی و مجامع متناظر استانی آن از سال ۱۴۰۲ شکل گرفتهاند و امروز به یکی از ظرفیتهای مهم مشارکت اجتماعی در کشور تبدیل شدهاند.
وی با قدردانی از تلاشهای انجامشده برای شکلگیری این مجموعه افزود: همکاران ما در سالهای گذشته برای راهاندازی مجمع خیرین یاریگران زندگی زحمات فراوانی کشیدهاند و اقدامات ارزشمندی را به ثمر رساندهاند. به تعبیر من، این مجمع همانند نوزادی بود که برای نخستین بار متولد شد، با تلاش و پیگیری مستمر رشد کرد و امروز به مرحلهای رسیده است که میتواند نقش مؤثری در حمایتهای اجتماعی و مردمی ایفا کند. ما نیز خود را ادامهدهنده مسیر و تلاشهای انجامشده میدانیم و وظیفه داریم این سرمایه ارزشمند اجتماعی را حفظ، تقویت و توسعه دهیم.
وی ادامه داد: برای شکلگیری این مجمع خون دلهای فراوانی خورده شده و افراد بسیاری برای ایجاد این ساختار زمان، انرژی و ظرفیت خود را صرف کردهاند. از این رو تلاش ما بر آن است که ضمن صیانت از دستاوردهای گذشته، روند توسعه و ارتقای آن را با جدیت دنبال کنیم تا این ظرفیت مردمی بتواند نقش مؤثرتری در حوزه پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و حمایت از بهبودیافتگان ایفا کند.
برازی افزود: زمانی که مسئولیت این حوزه به ما واگذار شد، مجامع خیرین یاریگران زندگی در تمامی استانهای کشور شکل گرفته بودند، اعضا مشخص شده بودند، برنامههای اولیه تدوین شده بود و فعالیتها آغاز شده بود. در ادامه مسیر نیز تلاش کردیم فرآیند اخذ مجوزهای قانونی و توسعه ساختارهای اجرایی را دنبال کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد مجامع استانی دارای مجوز از حدود ۴ یا ۵ استان به ۱۶ استان افزایش یافت و بخش عمدهای از این مجامع دارای حساب بانکی و سازوکارهای شفاف مالی هستند که امکان رصد دقیق حمایتهای مالی و غیرمالی را فراهم میکند.
وی تأکید کرد: برنامه ما این است که شبکه خیرین نیز در کنار شبکه سازمانهای مردمنهاد در قالب یک نظام منسجم ساماندهی، رصد و پایش شود تا ضمن حفظ شفافیت، اثربخشی حمایتهای مردمی نیز افزایش یابد.
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