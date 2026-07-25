به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حقپرست ظهر شنبه در خصوص وضعیت تردد زوار اربعین، اظهار کرد: تمهیدات لازم برای پوشش ترافیکی محورهای غرب استان اتخاذ شده و تیمهای پلیس راه در محورهای مربوطه حضور دارند.
وی افزود: کنترل و نظارت بر تردد ناوگان عمومی حملونقل مسافر نیز در حال انجام است.
رئیس پلیس راه استان هرمزگان، بیان کرد: از یکم مردادماه تا جمعه ۱۶ مردادماه سال جاری محدودیتهایی برای تردد ناوگان سنگین اعمال میشود.
سرهنگ حقپرست، تصریح کرد: تردد انواع کشندههای حامل گاز و مواد سوختی از ساعت ۱۹ تا ۵ صبح در محورهای خمیر، بندرلنگه و پارسیان و همچنین محور میناب، سیریک و جاسک ممنوع است.
وی با درخواست از رانندگان برای توجه به این محدودیتها، گفت: همکاران ما در پلیس راه بر اجرای این ممنوعیتها نظارت خواهند داشت و از رانندگان عزیز درخواست داریم به این محدودیتها توجه ویژه داشته باشند و در ساعات اعلامشده تردد نکنند.
رئیس پلیس راه هرمزگان همچنین از اعمال محدودیت در تردد محمولات ترافیکی خبر داد و افزود: حملونقلهای ترافیکی که پیش از این پروانه عبور دریافت کردهاند، در تمامی راههای اصلی و برونشهری سراسر کشور از ساعت ۷ صبح روز شنبه ۱۰ مرداد تا ساعت ۷ صبح روز جمعه ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ ممنوعیت تردد دارند.
سرهنگ حقپرست، خاطرنشان کرد: برای موارد خاص و استثنایی هماهنگی با ستاد پلیس راه کشور و پلیس راه استان انجام خواهد شد و در غیر این صورت محدودیتهای اعلام شده در سطح راههای استان اعمال میشود.
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