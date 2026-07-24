به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام صادق قدرتی در خطبه‌های نماز جمعه انگوت با اشاره به اهمیت نماز جمعه اظهار کرد: نماز جمعه به دلیل ماهیت اجتماعی خود، از مهم‌ترین عوامل هدایت فکری، فرهنگی و معنوی جامعه اسلامی و موجب تقویت معنویت و تقوای فرد و جامعه است.

وی با اشاره به پنجم مردادماه سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به امامت مرحوم آیت‌الله طالقانی، افزود: امامت جمعه از سخت‌ترین مسئولیت‌هاست و امام جمعه سخنگوی انقلاب اسلامی، نماینده امتداد گفتمان ولایت، پدر مردم و مسئولان و ناصح امت است.

امام جمعه انگوت در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت حضور مردم در صحنه، گفت: حضور مردم در خیابان‌ها و تجمعات، بخشی از قدرت جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهد و موجب تقویت قدرت بازدارندگی و ناامیدی دشمن می‌شود.

حجت الاسلام قدرتی با بیان اینکه جهاد به معنای ایستادگی در برابر دشمن است، تصریح کرد: قدرت اصلی کشور تنها در موشک و تجهیزات نظامی خلاصه نمی‌شود، بلکه حضور و همراهی مردم، قدرت نظامی و بازدارندگی کشور را چند برابر می‌کند.

وی همچنین با اشاره به تحولات جنگ، بر ضرورت هوشیاری در برابر جنگ شناختی و ادراکی دشمن تأکید کرد و اضافه کرد: دشمن با ایجاد تردید نسبت به دستاوردهای کشور، تحریف واقعیت‌ها، متهم کردن ایران و ایجاد اختلاف و تفرقه به دنبال تضعیف انسجام جامعه است و باید در برابر این توطئه‌ها هوشیار بود.