تأکید امام جمعه موقت بوشهر بر حفظ وحدت و توجه به معیشت مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید غلامرضا هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با اشاره به مراتب مختلف ذکر الهی اظهار کرد: ذکر خدا تنها به گفتن تسبیح و استغفار محدود نمی‌شود، بلکه دارای سه مرتبه زبانی، قلبی و عملی است.

وی اضافه کرد: ذکر قلبی به این معناست که انسان در همه عرصه‌های زندگی، از محیط کار و دانشگاه گرفته تا مسئولیت‌های اجرایی و مدیریتی، همواره خدا را حاضر بداند و تصمیمات خود را بر اساس رضایت الهی اتخاذ کند.

هاشمی افزود: خدامحوری باید به یک اصل در نظام مدیریتی تبدیل شود؛ زیرا مدیری که هنگام امضا کردن یک نامه یا اتخاذ یک تصمیم، یاد خدا را در دل داشته باشد، نه حقی را ضایع می‌کند و نه اجازه می‌دهد کار مردم بر زمین بماند. ذکر عملی نیز به معنای آن است که همه رفتارهای فردی، خانوادگی، اجتماعی و مدیریتی بر پایه ارزش‌های الهی شکل گیرد.

نقش مهم نماز جمعه در تقویت همبستگی

امام جمعه موقت بوشهر آرامش را مهم‌ترین ثمره یاد خدا عنوان کرد و گفت: قرآن کریم می‌فرماید «ألا بذکر الله تطمئن القلوب» و این وعده الهی نشان می‌دهد که آرامش حقیقی تنها در سایه ارتباط با خداوند حاصل می‌شود. ممکن است افراد از امکانات مادی فراوان برخوردار باشند، اما اگر از یاد خدا فاصله بگیرند، از آرامش واقعی محروم خواهند بود.

وی نماز را بزرگ‌ترین جلوه ذکر الهی دانست و با اشاره به جایگاه نماز جمعه اظهار کرد: نماز جمعه یک اجتماع بزرگ عبادی، فرهنگی و اجتماعی است که افزون بر آثار معنوی، نقش مهمی در تقویت همبستگی، بصیرت و آگاهی جامعه اسلامی دارد. بر اساس روایات، فرشتگان الهی نام نمازگزاران را ثبت می‌کنند و حضور در این فریضه الهی زمینه آمرزش گناهان و رشد معنوی انسان را فراهم می‌سازد.

حجت‌الاسلام هاشمی با گرامیداشت پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: نماز جمعه از برکات بزرگ انقلاب اسلامی است و طی سال‌های گذشته به کانون ترویج تقوا، اخلاق، وحدت، ولایت‌مداری و تبیین مسائل روز جامعه تبدیل شده است.

ضرورت تبعیت از رهنمودهای رهبری

وی همچنین با گرامیداشت یاد شهدای محراب و شهدای نماز جمعه، استمرار این مسیر را در گرو حفظ وحدت و انسجام ملت ایران دانست و بر ضرورت تبعیت از رهنمودهای رهبری برای عبور از شرایط حساس کشور تأکید کرد.

امام جمعه موقت بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات منطقه و آنچه جنگ ترکیبی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران خواند، اشاره کرد و گفت: دشمن با بهره‌گیری همزمان از فشارهای نظامی، اقتصادی، رسانه‌ای و روانی تلاش دارد اراده ملت ایران را تضعیف کند، اما هوشیاری مردم و اقتدار نیروهای مسلح، این اهداف را ناکام گذاشته است.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از توانمندی‌های بازدارنده قابل توجهی برخوردار است، افزود: اقتدار دفاعی کشور و ایستادگی ملت، موجب شده دشمن در دستیابی به اهداف خود با ناکامی روبه‌رو شود و جبهه مقاومت دست برتر را در تحولات منطقه حفظ کند.

وحدت ملی مهم‌ترین سرمایه کشور

حجت‌الاسلام هاشمی در ادامه، حفظ وحدت ملی را مهم‌ترین سرمایه کشور در شرایط کنونی دانست و اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید از هرگونه اختلاف‌افکنی و اظهارنظرهایی که موجب سوءاستفاده دشمن می‌شود، پرهیز کرد. همه جریان‌های سیاسی و مسئولان باید منافع ملی، همدلی و انسجام را در اولویت قرار دهند.

وی با تأکید بر اینکه رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم نباید تحت‌الشعاع سایر مسائل قرار گیرد، گفت: انتظار می‌رود دولت و سایر قوا با همکاری و هماهنگی بیشتر، برای مهار تورم، بهبود وضعیت معیشت، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و رفع دغدغه‌های اقتصادی مردم اقدامات مؤثر و عملی انجام دهند تا جامعه با امید و آرامش بیشتری مسیر پیشرفت را ادامه دهد.