برای دستیابی به صلح پایدار راهی جز ایستادگی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی ظهر جمعه در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه همدان با دعوت خود و نمازگزاران به تقوای الهی، به تبیین آیات قرآن کریم درباره سرنوشت اهل جهنم پرداخت و با بیان اینکه اهل جهنم در قیامت اعتراف میکنند که اگر در دنیا یا سخن دلسوزان و اولیای الهی را میشنیدند، یا خود اهل تفکر و تعقل بودند، امروز گرفتار عذاب الهی نمیشدند، اظهار کرد: قرآن کریم بهصراحت میفرماید انسان یا باید خودش اهل اندیشه و استدلال باشد، یا اگر چنین نیست باید گوش شنوا برای سخن پیامبران و اولیای الهی داشته باشد.
وی با اشاره به ماجرای گوسالهپرستی بنیاسرائیل، این حادثه را نمونهای روشن از بیتوجهی به عقل و شنیدن سخن حق دانست و تصریح کرد: بنیاسرائیل با وجود مشاهده معجزات فراوان و عنایات الهی در مدت کوتاهی پس از غیبت حضرت موسی(ع) دچار انحراف شدند و به گوساله سجده کردند.
امام جمعه همدان با بیان اینکه این انحراف، یکی از بزرگترین انحرافهای تاریخی بنیاسرائیل بود، اظهار کرد: حضرت موسی(ع) پس از بازگشت با مشاهده این انحراف بزرگ، با عصبانیت با قوم خود و حتی با حضرت هارون(ع) برخورد کرد، زیرا تمام زحماتش برای هدایت آن قوم در معرض نابودی قرار گرفته بود.
وی با بیان اینکه قرآن کریم در ماجرای گوساله پرستی قوم بنی اسرائیل بر دو نکته تاکید دارد، ادامه داد: نخست آنکه انسان باید اهل تفکر باشد و دوم آنکه اگر خود اهل تعقل نیست، دستکم باید سخن انبیا و اولیای الهی را بشنود.
آیت الله شعبانی موثق تاکید کرد: مجسمهای که ساخته دست بشر است چگونه میتواند خالق، رازق و رب انسان باشد، در حالی که سود و زیانی ندارد.
وی با اشاره به نمونههایی از بتپرستی در جاهلیت، گفت: عقل انسان بهروشنی درمییابد که اشیای ساخته دست بشر نمیتوانند معبود باشند و همین مقدار عقل فطری برای نجات انسان کافی است، هرچند وحی و سخن انبیا نیز راه را بهروشنی نشان دادند.
نماینده ولیفقیه در استان همدان بیان کرد: اسلام بر عقل، آگاهی و فهم درست در دینداری بسیار تاکید دارد و دینداری باید بر پایه معرفت باشد، نه صرفاً ظواهر و احساسات زودگذر چراکه اگر دینداری براساس آگاهی نباشد، ممکن است انسان با چند شبهه یا تبلیغ رسانهای از مسیر حق جدا شود.
آیتالله شعبانی موثق با بیان اینکه امروز نیز برخی افراد با دیدن چند شبهه در فضای مجازی یا رسانهها ایمان خود را از دست میدهند، خاطرنشان کرد: این همان خطری است که دینداری سطحی و غیرعمیق بهدنبال دارد و انسان باید با شناخت و استدلال مسلمان شود تا در برابر شبههها و وسوسهها دچار تزلزل نشود.
وی در ادامه خطبههای نماز جمعه با اشاره به پنجم مردادماه سالروز اقامه اولین نماز جمعه در جمهوری اسلامی، این نهاد را از برکات بزرگ انقلاب خواند و با گرامیداشت یاد شهدای محراب و ائمه جمعه فقید استان همدان از جمله شهید آیتالله مدنی و آیات عظام نوری همدانی، فاضلیان، موسوی همدانی، طاهامحمدی و حمیدی، از حضور مستمر مردم و بهویژه جوانان در این آیین عبادی-سیاسی تقدیر کرد.
خطیب جمعه همدان حضور در نماز جمعه و مساجد را مظهر دینداری عمیق دانست و با اشاره به دیدگاه برخی از مراجع عظام تقلید مبنی بر وجوب عینی اقامه نماز جمعه در صورت فراهم بودن شرایط، بر اهمیت حضور مومنان تاکید کرد و ادامه داد: در سنت اسلامی روز جمعه فرصتی مغتنم برای آموختن معارف دینی و آمادگی روحی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح تحولات میدانی و نظامی منطقه پرداخت و تصریح کرد: امروز تسلط بر تنگه هرمز، خنثیسازی محاصره دریایی، تثبیت جبهه مقاومت و فرسایش قدرت نظامی دشمن به وضوح قابل مشاهده است.
آیت الله شعبانی موثق ادامه داد: در پی حملات مقتدرانه نیروهای مسلح کشورمان دشمن متحمل تلفات و مجروحان متعددی شده که آمار واقعی آن را پنهان میکند.
وی افزود: امروز آشیانههای پهپادی، مخازن سوخت و محل استقرار نیروهای نظامی دشمن بهویژه در پایگاههای دورتر مانند کویت و اردن مورد هدف قرار گرفته و دشمن در استفاده از پایگاههای نزدیکتر خود در قطر، بحرین و امارات دچار محدودیت جدی شده است.
نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره به اعتراف مقامات آمریکایی به هوشمندی ایران، گفت: دشمن تجهیزات و قدرت نظامی ظاهری بیشتری دارد، اما سبک جنگ و نبوغ سرشار نیروهای مسلح ما آنها را مستاصل کرده است و مستکبران بدانند که در برابر هوش و آمادگی چهلساله نیروهای نظامی ایران بدترین باختهای خود را تجربه خواهند کرد.
وی با هشدار نسبت به تلاش دشمن برای ایجاد دوقطبی کاذب «جنگ و صلح» در داخل کشور، اظهار کرد: جمهوری اسلامی طرفدار جنگ نیست و هیچکس در کشور از جنگ استقبال نمیکند اما برای دستیابی به صلح پایدار در برابر دشمنی که بنای نابودی کشور را دارد، راهی جز ایستادگی مقتدرانه وجود ندارد.
آیت الله شعبانی موثق تاکید کرد: باید با اعمال فشار بر شریانهای تجاری و اقتصادی استکبار، آنان را وادار به پذیرش صلح واقعی کرد چرا که پذیرش آتشبسهای موقت و بیثبات، صرفاً زمینهساز جنگهای بعدی خواهد بود.
وی با تاکید بر لزوم حفظ وحدت میان مردم و دولتمردان در شرایط کنونی، تصریح کرد: نباید کسانی را که بر ایستادگی در برابر دشمن پای میفشارند جنگطلب معرفی کرد چراکه این افراد پیشرانهای بصیرت جامعه هستند.
امام جمعه همدان افزود: براساس توصیه رهبر معظم انقلاب، همه باید به مسئولان کشور اعتماد کنند و مسئولان نیز موظف هستند با موضعگیریها، سخنان و تریبونهای خود، بستر این اعتماد را فراهم ساخته و از دوقطبیسازی، اتهامزنی و ایجاد اختلافات کاذب در قالب مناظرات غیراصولی پرهیز کنند.
وی با اشاره به اهمیت رعایت انصاف در بازار و پرهیز از کمفروشی و احتکار در شرایط اقتصادی کنونی، به موضوع پیشرو بودن حماسه اربعین حسینی پرداخت و گفت: در استان همدان ۱۸۰ موکب و در شهر همدان ۶۸ موکب فعال هستند که برخی از آنها ماهها است در برنامههای مختلف به ارائه خدمت میپردازند و امروز برای استمرار فعالیتهای خود نیازمند حمایت مادی و معنوی هستند.
نظر شما