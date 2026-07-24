دشمن به دنبال ایجاد شکاف و اختلاف در داخل کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید مرادپور در خطبه های نماز جمعه شهر ابهر با تشریح اهداف دشمن در جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت حفظ وحدت ملی، هوشیاری در برابر جنگ نرم و پرهیز از دوقطبی‌سازی در جامعه تأکید کرد.

وی اظهار کرد: دشمن از آغاز این جنگ سه هدف اصلی را دنبال می‌کرد؛ سقوط نظام اسلامی، تجزیه کشور و از بین بردن شکوه و عظمت ایران اسلامی، اما ملت ایران با حضور و ایستادگی خود اجازه نداد به این اهداف دست پیدا کند.

امام جمعه ابهر با اشاره به نقش مردم در ناکام گذاشتن دشمن گفت: ملت ایران با حضور در صحنه، از نیروهای مسلح و مدافعان کشور حمایت کردند و نشان دادند که همه مردم، از هر نقطه ایران، در کنار یکدیگر قرار دارند.

مرادپور با بیان اینکه ایران کشوری یکپارچه است، افزود: دشمن تلاش می‌کند میان اقوام و مناطق مختلف کشور جدایی ایجاد کند، در حالی که اقوام ایرانی در هم آمیخته‌اند و شمال، جنوب، شرق و غرب کشور از یکدیگر جدا نیستند.

وی با اشاره به تجربه جنگ‌های افغانستان، عراق و لیبی تصریح کرد: دشمن به این نتیجه رسیده که پیروزی از طریق حمله نظامی برای او هزینه‌بر و غیرممکن است، بنابراین راهبرد خود را بر «فتح از درون» متمرکز کرده است.

امام جمعه ابهر ادامه داد: دشمن می‌داند که توان اشغال سرزمین ایران را ندارد، از این رو تلاش می‌کند با جنگ نرم، تبلیغات و عملیات روانی، چندصدایی، اختلاف و درگیری داخلی ایجاد کند تا مردم را در برابر یکدیگر قرار دهد.

وی گفت: هدف دشمن این است که گروه‌های مختلف جامعه با برچسب‌زنی و متهم کردن یکدیگر، از هم فاصله بگیرند و انسجام ملی از بین برود، اما این آرزو هرگز در ایران محقق نخواهد شد.

مرادپور با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم اظهار کرد: فشار معیشتی واقعیتی است که وجود دارد، اما دشمن این مشکلات را بزرگ‌نمایی کرده و تلاش می‌کند همه مسائل را به نظام اسلامی نسبت دهد تا روحیه مقاومت مردم را تضعیف کند.

وی با اشاره به حمله اخیر آمریکا علیه ایران افزود: پس از این حمله، برخی مدعی شدند کسانی که مخالف مذاکره بودند باید خودشان به جنگ بروند؛ این در حالی است که چنین القائاتی همان روایت دشمن است و نباید در محاسبات جامعه اثر بگذارد.

جمهوری اسلامی آغازگر جنگ نبوده و این دشمن است که دست به تجاوز زده است

امام جمعه ابهر تأکید کرد: جمهوری اسلامی آغازگر جنگ نبوده و این دشمن است که دست به تجاوز زده است، بنابراین متهم کردن نظام به جنگ‌طلبی، بخشی از عملیات روانی دشمن محسوب می‌شود.

وی همچنین نسبت به برچسب‌زنی در فضای داخلی هشدار داد و گفت: نباید هر فردی را که دچار اشتباه در تحلیل یا محاسبه شد، به‌سرعت منافق یا خائن نامید، زیرا دشمن دقیقاً به دنبال ایجاد همین فضای اختلاف و بی‌اعتمادی است.

مرادپور خاطرنشان کرد: همه دلسوزان انقلاب باید با هوشیاری، ضمن بیان دیدگاه‌های خود، مراقب باشند که سخنان و رفتارهایشان ناخواسته در مسیر اهداف دشمن قرار نگیرد و وحدت و انسجام ملی حفظ شود.

وی اظهار کرد: در میان دلسوزان انقلاب ممکن است اختلاف نظر وجود داشته باشد، اما همه در دفاع از اصل نظام، انقلاب اسلامی و ولایت فقیه مشترک هستند و نباید به صرف اختلاف دیدگاه، افراد را متهم یا از دایره انقلاب خارج کرد.

مرادپور با بیان اینکه برخی جریان‌های معاند تلاش می‌کنند مسئولیت تحریم‌ها و فشارهای دشمن را متوجه نظام اسلامی کنند، گفت: دشمن می‌خواهد این باور را در جامعه ایجاد کند که مشکلات و دشمنی‌ها نتیجه ایستادگی ملت ایران است، در حالی که این روایت، بخشی از جنگ روانی دشمن محسوب می‌شود.

وی افزود: یکی از برنامه‌های دشمن، ایجاد تقابل میان جناح‌های سیاسی و تبدیل اختلاف سلیقه‌ها به درگیری و نزاع است؛ در حالی که اختلاف نظر در مسائل تخصصی و اجرایی امری طبیعی است و همه جریان‌های وفادار به انقلاب باید در اصول و آرمان‌های نظام متحد بمانند.

امام جمعه ابهر تصریح کرد: جریان‌های سیاسی و تشکل‌های مختلف باید مراقب باشند که عناصر منافق و معاند در پوشش این جریان‌ها نفوذ نکنند و از اختلافات برای ضربه زدن به کشور سوءاستفاده نکنند.

وی همچنین تحریک احساسات قومی و مذهبی، ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت و تضعیف وحدت ملی را از دیگر اهداف دشمن برشمرد و تأکید کرد: حفظ برادری و همدلی میان مردم، مهم‌ترین راه مقابله با این توطئه‌هاست.

مرادپور د با طرح موضوع «خون‌خواهی شهدا» اظهار کرد: برخی تلاش می‌کنند چنین القا کنند که سخن گفتن از مذاکره با مطالبه انتقام و خون‌خواهی منافات دارد، در حالی که این دو هیچ تعارضی با یکدیگر ندارند.

وی افزود: اگر مذاکره‌ای هم انجام شود، یکی از مطالبات اصلی باید تحویل عاملان جنایت، پاسخگو کردن آمران و عاملان حملات، جبران خسارت‌های وارد شده به کشور و تأمین حقوق ملت ایران باشد.

امام جمعه ابهر با استناد به آیات قرآن کریم گفت: اسلام برای ولیّ خون حق قصاص قائل شده و قرآن کریم قصاص را مایه حیات جامعه معرفی می‌کند؛ بنابراین پیگیری خون مظلومان، یک وظیفه دینی، شرعی، عقلی و اخلاقی است.

وی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در فرهنگ شیعه خون‌خواهی حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) جایگاه ویژه‌ای دارد، خون‌خواهی شهدای انقلاب اسلامی نیز باید با جدیت دنبال شود.

مرادپور با بیان اینکه خون‌خواهی دارای مراحل مختلفی است، اظهار کرد: نخستین مرحله، مجازات عاملان مستقیم، آمران و صادرکنندگان دستور جنایت است؛ مرحله بعد، اخراج آمریکا از منطقه و پایان دادن به حضور و سلطه آن در منطقه است و در ادامه نیز باید نابودی رژیم صهیونیستی و جلوگیری از ادامه سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا دنبال شود.

وی خطاب به مسئولان سیاست خارجی کشور گفت: انتظار مردم از رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه و دستگاه دیپلماسی این است که متناسب با قدرت ملت ایران و توان دفاعی کشور سخن بگویند و با ادبیاتی مقتدرانه از حقوق ملت دفاع کنند.

امام جمعه ابهر افزود: در برابر متکبران باید با اقتدار سخن گفت و جمهوری اسلامی نباید در دفاع از منافع ملی، خود را محدود به قواعدی بداند که قدرت‌های سلطه‌گر خود نیز به آن پایبند نیستند.

وی با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت: همان‌گونه که آمریکا بر اساس منافع خود قوانین داخلی وضع و تحریم‌هایی را اعمال کرده است، جمهوری اسلامی نیز باید با اتکا به ظرفیت‌های قانونی خود، تصمیمات مقتدرانه برای دفاع از حقوق ملت اتخاذ کند و خسارت‌های ناشی از سال‌ها تحریم و دشمنی را مطالبه کند.

مرادپور اظهار کرد: همان‌گونه که آمریکا بر اساس قوانین داخلی خود علیه ایران تحریم وضع کرده است، جمهوری اسلامی نیز باید با تکیه بر قدرت و ظرفیت‌های قانونی خود، درباره کشورهایی که طی سال‌های گذشته با تحریم‌های آمریکا علیه ملت ایران همراهی کرده‌اند، تصمیم‌گیری کرده و خسارت‌های وارد شده به مردم ایران را مطالبه کند.

امام جمعه ابهر با بیان اینکه نباید تقابل جمهوری اسلامی با آمریکا صرفاً به جنگ اخیر یا رویارویی با رژیم صهیونیستی محدود شود، افزود: دشمنی آمریکا با ملت ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده و در طول دهه‌های گذشته در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی ادامه داشته است.

ملت ایران مطالبات فراوانی از آمریکا دارد

مرادپور تصریح کرد: ملت ایران مطالبات فراوانی از آمریکا دارد و همه خسارت‌هایی که طی سال‌های گذشته به کشور وارد شده، باید مورد پیگیری قرار گیرد.

وی با دعوت مردم به استمرار مقاومت و ایستادگی اظهار کرد: ملت ایران راهی را آغاز کرده که بر اساس آموزه‌های قرآن کریم، باید با استقامت ادامه یابد و عقب‌نشینی در این مسیر راه‌حل نیست.

امام جمعه ابهر افزود: مبارزه با استکبار جهانی پایان نیافته و ملت ایران باید با حفظ روحیه مقاومت، این مسیر را تا دستیابی به اهداف خود ادامه دهد.

وی با گرامیداشت پنجم مرداد، سالروز نخستین اقامه نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به امامت مرحوم آیت‌الله سید محمود طالقانی، از خدمات و مجاهدت‌های وی یاد کرد و گفت: خطبه‌های آیت‌الله طالقانی همچنان سرشار از بصیرت، آگاهی‌بخشی و روحیه‌بخشی به جامعه است و شایسته است بار دیگر مورد مطالعه و توجه قرار گیرد.