الاخبار: عربستان در برابر یمن دست به دامن عمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لبنانی الاخبار در گزارشی با تیتر «صنعا نبرد را به سواحل عربستان سعودی کشاند؛ ریاض بازهم خواهان میانجیگری مسقط شد» نوشت: تشدید تنش بین صنعا و ریاض با تغییر عملیات دریایی از اعمال محاصره به هدف قرار دادن نفتکش‌های سعودی در دریای سرخ، وارد مرحله جدیدی شده است. این اقدام هزینه رویارویی را افزایش داده و فشار بر تلاش‌های میانجیگران منطقه‌ای را افزایش می‌دهد.

در ادامه این گزارش آمده است: در تحولی مهم که محاصره دریایی را به سواحل عربستان سعودی در دریای سرخ کشانده است، نیروهای صنعا دو عملیات نظامی را با هدف قرار دادن دو نفتکش سعودی در دریای سرخ انجام دادند. پس از اعلام اولین عملیات انجام شده به عنوان بخشی از راهبرد محاصره در برابر محاصره نیروهای انصارالله هشدار مستقیم و قاطعی خطاب به رژیم سعودی نسبت به هرگونه تشدید احتمالی اوضاع مخابره و تاکید کردند که در صورت ارتکاب هرگونه حماقت یا هدف قرار دادن یمن، قلمرو و عمق راهبردی و حیاتی این کشور هدف عملیات نظامی گسترده و بی‌سابقه‌ای قرار خواهد گرفت.

بنا به گفته منابع سیاسی، ریاض بار دیگر به دنبال میانجیگری عمان بوده و هیئتی از عربستان سعودی را به مسقط اعزام کرده است تا از تشدید تنش با صنعا جلوگیری کند. به گفته این منابع وزارت امور خارجه عمان در تلاش برای کاهش تنش و بازگرداندن ثبات، ارتباطات خود را با همه طرف‌ها افزایش داده است.