به گزارش خبرگزاری مهر، کاروانی متشکل از ۴۰ نفر از بانوان فرهنگی و سه نفر از عوامل پشتیبانی، امروز همزمان با ایام سوگواری محرم، سفر خود به کربلای معلی را آغاز کردند.
مصطفی ترابی، مسئول بسیج دانشجویی استان البرز، با اشاره به آغاز اعزام کاروانهای دانشجویی اظهار کرد: امسال نیز همانند سالهای گذشته، اعزام دانشجویان استان به کربلای معلی با برنامهریزی دانشگاهها در دستور کار قرار گرفته و دانشگاههای علوم پزشکی، فرهنگیان، خوارزمی و آزاد اسلامی زمینه حضور دانشجویان در این سفر معنوی را فراهم کردهاند.
وی افزود: در روزهای آینده نیز کاروانهای دانشگاهی به تدریج عازم عراق و عتبات عالیات خواهند شد تا در آیین بزرگ پیادهروی اربعین حسینی حضور یابند.
اربعین؛ فرصتی برای تربیت اعتقادی و اجتماعی
ترابی با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان هر سال اعزام دانشجومعلمان به اربعین را در برنامههای فرهنگی و تربیتی خود قرار میدهد، گفت: اربعین حسینی تنها یک اجتماع معنوی نیست، بلکه جلوهای از اقتدار جبهه حق و بستری برای تقویت باورهای اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی دانشجومعلمان به شمار میرود.
وی ادامه داد: این سفر علاوه بر ابعاد عبادی، زمینه آشنایی بیشتر دانشجومعلمان با معارف انقلاب اسلامی و تقویت مسئولیتپذیری اجتماعی آنان را فراهم میکند.
مسئول بسیج دانشجویی استان البرز با اشاره به حمایتهای انجامشده برای اجرای این برنامه اظهار کرد: با تأمین اعتبارات و برنامهریزی صورتگرفته، چهار دستگاه اتوبوس برای اعزام دانشجویان استان البرز به مراسم اربعین پیشبینی شده است.
بسیج دانشجویی البرز در خدمت زائران
ترابی با قدردانی از همکاری مسئولان و شوراهای فرهنگی دانشگاهها، نقش بسیج دانشجویی را در پشتیبانی از این حرکت معنوی مهم ارزیابی کرد و گفت: خدمت به زائران دانشجو افتخاری برای مجموعه بسیج دانشجویی است و این مجموعه با تمام ظرفیت در کنار کاروانهای اعزامی حضور خواهد داشت.
وی مهمترین دستاورد حضور دانشجویان در پیادهروی اربعین را ایجاد تحول فردی و اجتماعی دانست و افزود: تجربه سالهای گذشته نشان میدهد دانشجویان پس از بازگشت از این سفر، علاوه بر تقویت معنویت فردی، ارتباطات تشکیلاتی و فعالیتهای اجتماعی مؤثرتری را دنبال میکنند.
ترابی با اشاره به برخی اقدامات و شیطنتهای اخیر دشمن در مرزهای منتهی به عراق تصریح کرد: هدف دشمن ایجاد اختلال در مسیر زائران و کاهش شور حضور مردم در اربعین است، اما این اقدامات هیچ خللی در اراده عاشقان اهلبیت (ع) ایجاد نخواهد کرد.
وی افزود: ملت ایران همچون سالهای گذشته با حضوری گستردهتر در راهپیمایی اربعین، بار دیگر وحدت، ایمان و ایستادگی خود را به نمایش خواهند گذاشت و این اجتماع عظیم با شکوه بیشتری برگزار خواهد شد.
مسئول بسیج دانشجویی استان البرز با بیان اینکه این کاروان به همت حوزه خواهران دانشگاه فرهنگیان استان البرز سازماندهی شده است، گفت: برنامه سفر زائران از اول مرداد آغاز شده و پیشبینی میشود اعضای کاروان دهم مردادماه پس از پایان برنامههای زیارتی به کرج بازگردند.
ترابی در پایان با آرزوی سلامتی برای همه زائران اربعین، ابراز امیدواری کرد این سفر معنوی با حفظ شور و شعور حسینی، زمینهساز بهرهمندی هرچه بیشتر دانشجویان از برکات فرهنگی، اعتقادی و اجتماعی این حرکت عظیم باشد.
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