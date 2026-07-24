به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدباقر برقراری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اسلامشهر، با تقدیر از عملکرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بر آمادگی کشور برای دفاع از منافع ملی تأکید کرد.

وی که رئیس شورای فرهنگ عمومی اسلامشهر است، اظهار کرد: نیروهای مسلح با اقتدار از امنیت و تمامیت ارضی کشور صیانت می‌کنند و دشمنان باید بدانند جمهوری اسلامی ایران در دفاع از منافع خود از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

برقراری با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، افزود: این منطقه همچنان تحت اشراف و اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و دشمنان هرگز به اهداف خود در این حوزه دست نخواهند یافت.

امام جمعه اسلامشهر با اشاره به موضوع صنعت هسته‌ای، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از حق خود برای بهره‌گیری از فناوری هسته‌ای در چارچوب نیازهای کشور عقب‌نشینی نخواهد کرد و این صنعت از اهمیت راهبردی برخوردار است.

وی همچنین با اشاره به تحولات منطقه، خاطرنشان کرد: هرگونه تعرض به زیرساخت‌ها و منافع کشور با پاسخ متناسب و قاطع جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد و دشمنان باید از هرگونه اقدام ماجراجویانه پرهیز کنند.

برقراری در پایان با تأکید بر توان دفاعی کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های دفاعی لازم برای صیانت از امنیت و منافع ملی برخوردار است و نیروهای مسلح با آمادگی کامل، از کشور در برابر هرگونه تهدید دفاع خواهند کرد.