محمودی: دشمن از اتحاد ملت ایران هراس دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محسن محمودی، در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه فیروزکوه، بر اهمیت حضور مردم در صحنه و حفظ وحدت ملی تأکید کرد.
وی که رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران است، اظهار کرد: اهمیت حضور مردم در میدانها و خیابانها کمتر از حضور رزمندگان در میدان نبرد نیست و اقتدار نیروهای مسلح نیز با پشتوانه حضور و حمایت مردم معنا پیدا میکند.
محمودی با اشاره به تلاش برخی جریانها برای کاهش حضور مردم، افزود: عدهای به دنبال تعطیلی میدانها و کمرنگ شدن حضور مردمی هستند، اما تا زمانی که رهبر معظم انقلاب دستور دیگری صادر نکنند، مردم صحنه را ترک نخواهند کرد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت، تصریح کرد: امروز همه باید با محوریت ولایت و رهبری، یک صدا و یکپارچه در میدان باشند، زیرا دشمن بیش از هر چیز از اتحاد ملت ایران هراس دارد.
وی خاطرنشان کرد: دشمن با ایجاد اختلاف و تفرقه به دنبال تحقق اهداف خود است، اما ملت ایران با بصیرت و حضور آگاهانه اجازه نخواهد داد این توطئهها به نتیجه برسد.
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