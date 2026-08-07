به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوذر صانعی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه اشکذر اظهار کرد: دشمن در آغاز درگیری‌ها تصور می‌کرد با چند حمله محدود می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را وادار به عقب‌نشینی کند، اما نه‌تنها به اهداف خود نرسید، بلکه امروز در موضع ضعف، سردرگمی و عقب‌نشینی قرار گرفته است.

وی با اشاره به تهدیدهای مکرر مقامات آمریکایی علیه ملت ایران افزود: مسئولان آمریکایی بارها جمهوری اسلامی را تهدید کرده و حتی از حمله به زیرساخت‌های کشور سخن گفته‌اند، اما هر بار پس از مشاهده اقتدار ایران، از مواضع خود عقب‌نشینی کرده‌اند. این مسئله نشان می‌دهد تهدیدهای آنان بیش از آنکه مبتنی بر قدرت واقعی باشد، جنبه روانی و تبلیغاتی دارد.

امام جمعه اشکذر با مقایسه جنگ‌های آمریکا در عراق، افغانستان و کویت با شرایط کنونی منطقه تصریح کرد: آمریکا در جنگ‌های گذشته طی چند روز یا چند هفته به اهداف خود دست می‌یافت، اما امروز پس از گذشت پنج ماه از آغاز درگیری‌ها، نه‌تنها موفق به تحقق اهداف خود نشده، بلکه با شکست‌های پیاپی، فرسایش توان نظامی و از دست رفتن هیبت خود روبه‌رو شده است.

صانعی جمهوری اسلامی ایران را قدرتی بزرگ در منطقه دانست و گفت: ایران روزگاری برای تأمین تجهیزات دفاعی خود به بیگانگان وابسته بود، اما امروز با اتکا به توان داخلی، در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستاده و معادلات امنیتی منطقه را تغییر داده است.

وی با اشاره به پیشرفت‌های دفاعی و موشکی کشور افزود: اقتدار نظامی ایران موجب شده است بخش مهمی از پایگاه‌های آمریکا در منطقه آسیب‌پذیر شوند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، انتقال تجهیزات، ادوات و نیروهای نظامی آمریکا از برخی پایگاه‌های منطقه، نشان‌دهنده نگرانی این کشور از توان موشکی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران است.

خطیب نماز جمعه اشکذر ادامه داد: انتقال تجهیزات از پایگاه‌هایی همچون الحریر، شیخ عیسی، قطر و اردن بیانگر آن است که آمریکا دیگر امنیت پایگاه‌های خود را تضمین‌شده نمی‌داند و از بیم حملات احتمالی، در حال کاهش یا تغییر حضور نظامی خود در منطقه است.

وی با مرور سیاست تاریخی آمریکا در منطقه خلیج فارس اظهار کرد: پس از خروج انگلیس از شرق سوئز، آمریکا با تکیه بر راهبرد دو ستون و استفاده از ایران دوران پهلوی و عربستان، منافع خود را در منطقه تأمین می‌کرد؛ اما با پیروزی انقلاب اسلامی این معادله فروپاشید و آمریکا برای جبران این شکست، به ایجاد پایگاه‌های متعدد نظامی در منطقه روی آورد؛ پایگاه‌هایی که امروز به نقاط آسیب‌پذیر و عامل نگرانی این کشور تبدیل شده‌اند.

صانعی با تأکید بر توان اطلاعاتی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: ایران با برخورداری از سامانه‌های پیشرفته رصد، فناوری‌های دفاعی و توان موشکی، تحرکات دشمن را زیر نظر دارد و همین مسئله موجب شده است دشمن نتواند اقدام غافلگیرکننده‌ای علیه کشور انجام دهد.

امام جمعه اشکذر در ادامه با اشاره به شهادت فرماندهان، نیروهای نظامی و مردم بی‌گناه، از جمله دانش‌آموزان، زنان و کودکان، گفت: جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران هرگز از حافظه تاریخی مردم پاک نخواهد شد.

وی بر ضرورت روایتگری صحیح این جنایات تأکید کرد و افزود: وظیفه نخبگان، رسانه‌ها، فعالان فرهنگی و همه دلسوزان انقلاب، جهاد تبیین، روشنگری صادقانه، بیان واقعیت جنایت‌های استکبار جهانی و پیگیری حقوقی و بین‌المللی این اقدامات ضدبشری است تا افکار عمومی جهان با واقعیت‌های موجود آشنا شوند.

صانعی همچنین با تجلیل از مجاهدت‌های رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: این شخصیت طی دهه‌ها با جهاد تبیین، بصیرت‌افزایی و ارتقای بینش سیاسی ملت ایران، ماهیت استکبار جهانی و دشمنان اسلام را برای مردم تبیین کرد.

وی ادامه راه انقلاب را در گرو تبعیت از ولایت فقیه، حفظ وحدت ملی، بصیرت، ایستادگی و استمرار مسیر مقاومت دانست و گفت: ملت ایران با تکیه بر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، حفظ وحدت و اتکال به خداوند متعال، از این مرحله نیز با عزت عبور خواهد کرد و دشمنان اسلام و انقلاب به اهداف خود دست نخواهند یافت.